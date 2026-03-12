"Бігаємо лісом з криками": відома ведуча заявила про зникнення дитини

Семирічний Андрій сильно налякав зіркову маму.

У Валентини Хамайко зник син / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валентина Хамайко

Як зник син Валентини Хамайко

Де він знайшовся

Відома українська ведуча Валентина Хамайко розповіла про те, як 7-річний син налякав її своїм зникненням. Емоціями після божевільного ранку зірка поділилася у своєму Instagram.

Як виявилося, ведуча відправила маленького Андрія вранці вигуляти собак. Син вийшов на вулицю без телефону і не повернувся додому вчасно, сильно налякавши Хамайко.

"Діти вміють бадьорити краще за будь-яку каву. Ранок видався емоційним. Хронологія: 7.00. Андрій: "Мамо, я піду вигуляю собак". Дякую, синку, я саме готую сніданок. 7.15. Всі за столом, Андрія немає. Перші розмови, що якось довго гуляє і досі не повернувся", — написала Валентина.

Валентина Хамайко - діти / фото: instagram.com, Валентина Хамайко

Помітивши зникнення сина, ведуча разом з чоловіком Андрієм Онистратом почала активні пошуки. Пара звернулася в поліцію і почала прочісувати найближчий ліс своїми силами.

"7.20. Я, чоловік і Михайло вже бігаємо по лісу з криками. 7.25. Ніде немає. Дзвоню чоловікові: "Дзвони в поліцію". У відповідь: "Вже дзвонив, заяву прийняли". Я вже прокручую в голові, в якому одязі він вийшов, щоб описати, і згадую, де в селі є камери, які могли зафіксувати дитину. І тут раптом він відгукується — і за звуком десь біля будинку. Ми всі почали сходитись, в голові суміш емоцій. Хочеться обійняти і насварити одночасно", — висловилася ведуча.

Фото сина Хамайко після зникнення / фото: instagram.com, Валентина Хамайко

Виявилося, що Андрій весь цей час був зовсім поруч. Оскільки у хлопчика немає власного телефону, він знайшов хитрий спосіб пограти: в їх сімейному електрокарі є опція з іграми, коли машина стоїть в режимі паркування. Поки перелякані батьки і близькі прочісували ліс з криками і викликали поліцію, дитина спокійно сиділа в автомобілі і була повністю поглинена процесом. Поліція закрила справу, переконавшись, що з дитиною все в порядку, а коментатори порадили Валентині Хамайко купити синові дитячий смарт-годинник, який буде показувати місцезнаходження дитини.

Про особу: Валентина Хамайко Валентина Хамайко - ведуча каналу 1+1 Україна, проекту "Хоробрі серця" з Ахтемом Сеітаблаєвим і ранкового проекту "Сніданок з 1+1". Менторка проекту "Гай дитячих мрій". Лектор 1+1 Media School, куратор курсу "Ведучий" для дітей. Майстриня кулінарної та кондитерської справи - авторка кулінарної книги-бестселера "Солодка неділя". Бізнесвумен, співзасновниця бренду одягу TAIYŌ. Підтримує благодійні справи та ініціативи.

