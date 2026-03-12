Майже 20-градусне тепло накриє Львівську область: з'явився новий прогноз

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода на Львіщині 13 березня
- Чи очікуються опади
- Якою буде температура вдень
У п'ятницю, 13 березня, погода на Львівщині буде теплою завдяки полю підвищеного атмосферного тиску. Подекуди повітря прогріється до 20 градусів тепла. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
В області очікується мінлива хмарність, істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде південним, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі в області коливатиметься від 1 до 6° тепла, проте місцями можливе зниження до 2° морозу. Вдень повітря суттєво прогріється - до 15-20° тепла.
Водіям варто бути особливо уважними, оскільки вночі та вранці область накриє слабкий туман. Через це видимість на дорогах може погіршуватися до 500-1000 метрів.
Погода у Львові 13 березня
У Львові п'ятниця пройде без опадів, але буде хмарно. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 2° тепла. Вдень місто наповниться справжнім весняним теплом - температура повітря підніметься до 17-19° тепла.
Як і в області, ранок у Львові буде оповитий слабким туманом, тому варто зважати на обмежену видимість.
Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології
Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.
