Майже 20-градусне тепло накриє Львівську область: з'явився новий прогноз

Видимість на дорогах області може впасти до 500 метрів.

Прогноз погоди на Львівщині на 13 березня / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода на Львіщині 13 березня

Чи очікуються опади

Якою буде температура вдень

У п'ятницю, 13 березня, погода на Львівщині буде теплою завдяки полю підвищеного атмосферного тиску. Подекуди повітря прогріється до 20 градусів тепла. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

В області очікується мінлива хмарність, істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде південним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі в області коливатиметься від 1 до 6° тепла, проте місцями можливе зниження до 2° морозу. Вдень повітря суттєво прогріється - до 15-20° тепла.

Водіям варто бути особливо уважними, оскільки вночі та вранці область накриє слабкий туман. Через це видимість на дорогах може погіршуватися до 500-1000 метрів.

Погода у Львові 13 березня

У Львові п'ятниця пройде без опадів, але буде хмарно. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 2° тепла. Вдень місто наповниться справжнім весняним теплом - температура повітря підніметься до 17-19° тепла.

Як і в області, ранок у Львові буде оповитий слабким туманом, тому варто зважати на обмежену видимість.

Погода в Україні 13 березня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 13 березня в Тернопільській області буде ясна та тепла погода без опадів. Температура вночі становитиме -2…+3 °C, вдень +12…+17 °C.

Також 13 березня у Житомирі та області очікується контрастна погода. Небо буде ясним, південно-східний вітер помірний.

Як повідомляв Главред, після різкого потепління в Україні очікується похолодання. Синоптик Віталій Постригань розповів, що до кінця тижня погода на Черкащина буде сухою, а у п’ятницю температура підніметься до 15-18° тепла.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

