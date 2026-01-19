Путін посилить репресії, але режим може впасти: розкрито несподіваний сценарій

Репресії будуть і надалі підточувати сам режим в РФ, вважає Ольга Курносова.

Ольга Курносова спрогнозувала сценарій відходу Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/olga.kurnosova.9

Важливе із заяв Курносової:

Після війни у Путіна залишиться багато ворогів

Внутрішні репресії в РФ можуть посилитися ще більше

Навіть незважаючи на санкції, закінчення війни могло б відкрити для Росії довгий період відновлення, заявила секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

"Часто кажуть, що "з війною Путіну легше". Можливо, з точки зору пропаганди — так, трохи легше. Але не варто думати, що якщо війна закінчиться, у Путіна раптово не залишиться ворогів. Вороги у нього є завжди — і, по суті, одні й ті ж: всі навколо", — підкреслила вона в інтерв'ю Главреду.

За її словами, будь-хто, хто скаже хоч щось "не так", автоматично стає внутрішнім ворогом.

"У разі припинення війни, якщо Путін залишиться при владі, внутрішні репресії, безумовно, посиляться ще більше", - вважає вона.

Курносова каже, що репресії будуть і далі підточувати сам режим в РФ, але ніхто не може сказати, скільки часу це може тривати.

"Ми пам'ятаємо, що навіть Сталін помер не відразу після війни — невідомо, чи він помер сам, чи йому просто не надали допомогу вчасно, — але це сталося через деякий час після війни. Здавалося б, не так швидко, як хотілося б, але тим не менше. Багато хто каже: "А раптом після Путіна стане гірше?" Не стане. Історія показує, що після відходу диктаторів практично завжди починається лібералізація. Адже за роки диктатури напруга в суспільстві накопичується до такої міри, що у влади просто не залишається іншого виходу, крім як намагатися хоча б частково пом'якшити ситуацію", — додала вона.

Дивіться відео - інтерв'ю Ольги Курносової:

Повстання в РФ: прогноз аналітика

Георгій Тука висловився про шанси виникнення внутрішнього повстання в державі-агресорі - Росії. На його думку, теоретично протидія з боку правлячих кіл не виключена, проте в останні роки, а особливо за два останні роки, Володимир Путін разом зі своїм оточенням систематично і досить ефективно нейтралізували будь-які форми невдоволення. В результаті, як підкреслив Тука, в країні фактично не залишилося впливової та активної опозиції.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, націлена на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

