Путініст Тарзан змусив Корольову сісти на уколи: навіщо йому це

Олена Кюпелі
12 березня 2026, 19:09
Гордий російський стриптизер-офіцер Тарзан незадоволений тим, як виглядає його дружина.
Наташа Корольова, Сергій Глушко
Наташа Корольова і Сергій Глушко у шлюбі багато років / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Корольова

Коротко:

  • На які уколи Тарзан хоче підсадити Корольову
  • Що йому не подобається

Російська співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але мовчить про терористичне вторгнення РФ в її рідну країну, взялася худнути за допомогою уколів, за порадою свого чоловіка-стрингоносця, стриптизера на прізвисько Тарзан.

Як пишуть російські пропагандисти, її чоловік незадоволений зайвою вагою артистки. Він навіть подарував їй сертифікат на проходження повного чекапу з відвідуванням ендокринолога. Щоб той виписав їй препарат, який може допомогти путіністці схуднути.

За словами Корольової, їй треба "підкинути". "Мені треба підкинути, трохи, кілограмів п'ять. На це мені натякає мій чоловік-спортсмен, який розуміє, що є такий момент – точка неповернення, коли вже не можеш самостійно скинути вагу, а він мені абсолютно не потрібен", – заявила виконавиця співачка.

Наташа Корольова щаслива у шлюбі з Тарзаном
Наташу Корольову і Тарзана часто висміюють / фото: instagram.com, Наташа Корольова

Зрадниця додала, що час від часу дотримується дієти, правильного харчування, але вага все одно не йде. "Як каже моя мама, вага не від котлет, а від років", — пожартувала вона.

Корольова надала свої аналізи та результати обстеження у інших фахівців. Ендокринолог заявила, що у артистки високий холестерин, а також зазначила, що гінеколог рекомендував їй препарат для зниження маси тіла.

Наташа Корольова з Тарзаном
Наташа Корольова готова на все заради Тарзана / фото: instagram.com, Наташа Корольова

Фахівець порекомендувала пацієнтці російський аналог препарату для діабетиків, за допомогою якого багато хто бореться із зайвою вагою. Тепер досвідчений російський стриптизер буде дивитися, як його дружина робить уколи, щоб позбутися "зайвої ваги".

Раніше Главред повідомляв, що російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує заробляти рублі в РФ, показала відео з дитиною, на якому видно її давнє хронічне захворювання.

Раніше також російська блогерка і ведуча Валерія Чекаліна, відома під псевдонімом Лерчек, яка була госпіталізована в онкологічну реанімацію після пологів і має підтверджений діагноз рак, переживає страшні часи.

Про особу: Наташа Корольова

Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.

12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наташа Корольова новини шоу бізнесу
