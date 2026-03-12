СБС ефектно знищили дві дороговартісні 'пташки' РФ - Генштаб

У районі Гуляйполя українські захисники "приземлили" одразу два російські БПЛА.

ЗСУ знищили дороговартісні БПЛА окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

ЗСУ знищили два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР"

Дрони використовувалися для розвідки і коригування артилерії

Вартість БПЛА - понад 300 тис. доларів

Сили безпілотних систем ЗСУ успішно відпрацювали по повітряних цілях ворога в районі Гуляйполя Запорізької області. Українським захисникам вдалося ліквідувати два дороговартісні розвідувальні безпілотники окупантів "Мерлін-ВР". Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначили в Генштабі, російські окупанти використовують ці БпЛА для виявлення позицій українських підрозділів та коригування артилерійського вогню. Втрата такої техніки суттєво обмежує можливості ворога на цій ділянці фронту.

Знищення "Мерлін-ВР" є відчутним ударом по бюджету агресора. Орієнтовна вартість одного такого апарата становить понад 300 тисяч доларів США. Таким чином, за один бойовий вихід наші оператори дронів "приземлили" ворожої техніки на суму понад 600 тисяч доларів.

Ліквідація ворожого озброєння - останні новини

Нагадаємо, 9 березня підрозділи ССО завдали ударів по військових об’єктах противника. Було знищено чотири радіолокаційні станції в Криму, зокрема РЛС 5Н84А "Оборона-14" і РЛС "Небо‑У", а також елемент командного пункту бригади морської піхоти РФ у районі Зачатівки на Донеччині.

Також 2 березня в результаті ударів по військово-морській базі "Новоросійськ" у РФ пошкоджено фрегати Чорноморського флоту "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров". Через це кількість ракет "Калібр", які Росія може запустити по Україні, зменшиться.

Як раніше повідомляв Главред, у лютому спецпідрозділ ГУР України "Примари" завдав точних ударів по кораблях, катерах та авіації РФ. Знищено сторожовий корабель проєкту 22460 "Охотнік", радіолокаційну станцію С-400, БпЛА "Форпост", морський буксир 1496М1, корабель 16640, десантний катер 02510 "БК-16" та вертоліт Ка-27.

