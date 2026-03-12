Війна вступила у нову фазу: Сирський розкрив дедлайн та плани ворога на квітень

Російські війська нарощують підрозділи БПЛА, але українські сили утримують контроль над фронтом.

Російські війська нарощують кількість БПЛА / Колаж: Главред, фото: ОМБР ім. князя Володимира Мономаха, facebook/CinCAFofUkraine

Коротко:

Українські FPV-дрони у лютому знищили понад 105 тис. цілей ворога

РФ планує наростити підрозділи БПЛА до 101 тис. військовослужбовців до 1 квітня

Наземні роботизовані комплекси ЗСУ виконали понад 2,3 тис. логістичних та бойових завдань

Війна в Україні переходить у нову технологічну фазу, де вирішальну роль відіграє швидкість виробництва та застосування безпілотних систем.

"Війна вступила у фазу, де збільшення протяжності "кілл-зон" є прямим наслідком зростання можливостей ударних БПЛА. Росія втрачає ініціативу, особливо на південних напрямках", — заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram. відео дня

За даними розвідки, до 1 квітня РФ планує наростити чисельність підрозділів безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців, наразі окупанти здатні виробляти понад 19 тисяч FPV-дронів на добу.

Попри це, українські сили оборони утримують перевагу у застосуванні FPV-дронів мультироторного типу. Лише у лютому українські безпілотники уразили понад 105,2 тисячі цілей противника, знищивши близько 4,2 тисячі позицій російських пілотів БПЛА.

Активно розвиваються дрони на оптоволоконному управлінні, а наземні роботизовані комплекси виконали понад 2,3 тисячі логістичних та бойових завдань.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Для протидії російським атакам у підрозділах ЗСУ створюються спеціальні взводи перехоплювачів БПЛА, які знищують ворожі квадрокоптери та ударні дрони за допомогою антидронових рушниць, засобів РЕБ та сіткометів.

"Розвиток безпілотних систем є завданням номер один, оскільки це безпосередньо полегшує роботу піхоти на полі бою", — підкреслив Сирський.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія країни-агресорки РФ просунулася на Донеччині.

Також російські окупанти активізувалися на півдні України, що може бути частиною більш широкого оперативного задуму, вважає військовий оглядач Денис Попович. За його словами, існують ризики для Гуляйполя Запорізької області.

Крім того, Сили оборони України просунулися на 10–12 кілометрів углиб російських позицій за кількома напрямками і звільнили сотні квадратних кілометрів території. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ці дії зірвали частину планів Кремля щодо весняного наступу.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

