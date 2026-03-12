Рус
Світло вимикатимуть по всій Україні: як діятимуть графіки 13 березня

Інна Ковенько
12 березня 2026, 19:48
Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.
Графіки відключення світла на 13 березня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Внаслідок атак РФ в енергосистемі значний дефіцит
  • Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 13 березня
  • Обмеження застосовуватимуться у всіх регіонах

У п'ятницю, 13 березня, в Україні вводять графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності для промислових та побутових споживачів.

Світло вимикатимуть у всіх регіонах. Про це повідомили в НЕК Укренерго.

"Завтра, 13 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а з 17:00 до 23:00 - графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомлені.

За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

В компанії попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

Коли електроенергія з’являється за графіком, її також просять використовувати ощадливо.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, графіки відключень електроенергії в Україні, ймовірно, діятимуть ще щонайменше місяць. Про це заявив заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанін.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, погодинні обмеження можуть зникнути вже у квітні або травні. Водночас у зимовий та літній періоди графіки відключень можуть застосовуватися ще щонайменше протягом трьох років.

Нагадаємо, експерти радять домогосподарствам відмовитися від поширеної звички під час користування електрочайником, оскільки вона може суттєво збільшувати річні витрати на електроенергію.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

свет Укренерго відключення світла
