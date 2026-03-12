Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу

Інна Ковенько
12 березня 2026, 17:34оновлено 12 березня, 18:14
Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу двох населених пунктів на Донеччині.
Окупанти просунулись поблизу двох населених пунктів на Донеччині
Окупанти просунулись поблизу двох населених пунктів на Донеччині / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Головне:

  • Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
  • Окупанти мають територіальні успіхи на Донеччині

Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія країни-агресорки РФ просунулася на Донеччині.

Про ситуацію на фронті аналітичний портал DeepState повідомив у четвер, 12 березня.

відео дня

Зазначається, що на Костянтинівському напрямку армія РФ просунулась біля селища Бересток Іллінівської громади Краматорського району Донецької області.

Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу
Просування ворога поблизу селища Бересток Краматорського району/ Фото: DeepState

Крім того, окупанти мають територіальні успіхи на Краматорському напрямку - поблизу села Федорівка Друга Соледарської громади Бахмутського району.

Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу
Просування ворога поблизу села Федорівка Друга Соледарської громади Бахмутського району / Фото: DeepState

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, 9 березня аналітики проекту DeepState оновили карту бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія РФ має територіальні успіхи в Запорізькій області.

Також російські окупанти активізувалися на півдні України, що може бути частиною більш широкого оперативного задуму, вважає військовий оглядач Денис Попович. За його словами, існують ризики для Гуляйполя Запорізької області.

Крім того, Сили оборони України просунулися на 10–12 кілометрів углиб російських позицій за кількома напрямками і звільнили сотні квадратних кілометрів території. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ці дії зірвали частину планів Кремля щодо весняного наступу.

Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу
Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту DeepState
Новини партнерів

Головне за день

Більше
СБС ефектно знищили дві дороговартісні "пташки" РФ - Генштаб

СБС ефектно знищили дві дороговартісні "пташки" РФ - Генштаб

19:25Війна
Чи можуть ТЦК затримувати людину без перевірки документів - нардеп назвав нюанс

Чи можуть ТЦК затримувати людину без перевірки документів - нардеп назвав нюанс

19:18Україна
Українці отримають кешбек на пальне та 1500 гривень - в уряді розкрили деталі

Українці отримають кешбек на пальне та 1500 гривень - в уряді розкрили деталі

18:04Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Міль у шафі більше не проблема: перевірений домашній засіб

Міль у шафі більше не проблема: перевірений домашній засіб

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

Забита раковина більше не проблема: лайфхак, який допоможе за лічені секунди

Забита раковина більше не проблема: лайфхак, який допоможе за лічені секунди

Останні новини

19:25

СБС ефектно знищили дві дороговартісні "пташки" РФ - Генштаб

19:18

Чи можуть ТЦК затримувати людину без перевірки документів - нардеп назвав нюанс

19:12

Розплачуватися нам: навіщо насправді в СРСР вкопували шини у дворах

19:11

Як вибрати справді якісний чай: 2 позначки на упаковці видають дешеву підробку

19:10

Чому інтереси США та Ізраїлю у війні з Іраном можуть розійтися: Невзлін пояснивПогляд

100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус
19:09

Путініст Тарзан змусив Корольову сісти на уколи: навіщо йому це

19:07

"Хотілося б курей вирощувати": В'ячеслав Довженко розповів про свої доходи

19:03

Бензин по 100 гривень за літр: за якої умови дефецит на АЗС стане неминучимВідео

18:45

"Ось і все": Кідман зробила першу офіційну заяву про розлучення з Урбаном

Реклама
18:36

5 заборон, які не можна порушувати: що не можна робити у свято 13 березня

18:36

Крокодили захопили вулиці міста: мешканці бояться виходити з будинків

18:30

Майже 20-градусне тепло накриє Львівську область: з'явився новий прогноз

18:28

"Для жінки це важлива історія": Кулеба прийняв рішення щодо нареченої

18:14

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка на заправці за 39 с

18:08

Повернути м'якість рушника можна за допомогою простого трюку: що слід кинути в машинку

18:06

Буде дощ та навіть мороз: синоптик здивував прогнозом погоди

18:04

Українці отримають кешбек на пальне та 1500 гривень - в уряді розкрили деталі

17:53

Жінка ледве ходила через зайву вагу: як вона схудла і стала моделлюВідео

17:46

Зеленський розкрив, хто запускав перші "Шахеди" по Україні — і це не росіяни

17:34

Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу

Реклама
17:30

"Бігаємо лісом з криками": відома ведуча заявила про зникнення дитини

17:25

Росія "набиває кишені" на тлі війни в Ірані: експерт назвав три ключові вигоди Кремля

17:23

Відкрито продаж квитків на український екшн "На драйві": прем’єра – 9 квітня у кінотеатрах України

17:19

Жити стане легше: трьом знакам зодіаку судиться справжній тріумф

17:16

"Це точно виграш": Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії

17:15

Долар увімкнув турборежим: чи буде курс по 50 і що чекає на гривню, тривожний прогнозФото

17:13

Шанс на джекпот зріс: професор придумав систему для гри в лотерею

16:45

В Україні буде власний "Залізний купол" - подробиці від Повітряних сил ЗСУ

16:40

Чоловік онкохворої російської ведучої виступив із розпачливим повідомленням

16:32

Тарас Цимбалюк несподівано висловився про роман із відомою актрисою — деталі

16:32

Ціна нафти може злетіти вище $200 за барель: експерт озвучив найгірший сценарійВідео

16:27

6 речей, які перетворюють двір на магніт для ос - як позбутися комах

16:25

Майже літо: коли Житомирщину прогріє до комфортних +18 градусів

15:41

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

15:18

Нічні морози нарешті відступлять: на Тернопільщину насуваються погодні зміни

15:18

Хто стане переможцем "Оскара-2026": прогнози букмекерів

15:15

Експортер квасолі до Європи з Житомирщини виявився повʼязаним із підсанкційним російським бізнесменом Фуксом – ЗМІ

15:05

Наречена Клопотенка підпише шлюбний контракт - які умови кулінара

14:46

У справах НАБУ проти друзів Януковича не винесено жодного вироку – ЗМІ

14:30

На гачку опинився справжній гігант: рибалка витратив 2 роки на рекордВідео

Реклама
14:29

Маленькі деталі, великий вплив: оновіть свій образ з аксесуарами C.P. Company новини компанії

14:24

Стає все менше: де в Україні найбільше пенсіонерів

14:19

РФ різко збільшила застосування бронетехніки: що стоїть за новою тактикою Кремля

14:09

В Україні раптово зростуть ціни на популярні продукти - прогноз

14:07

Попелиця боїться цього запаху:допоможе шкірка мандарина

13:57

Абсолютно новий рецепт торта "Бите скло" на Великдень 2026Відео

13:56

Кому молитися про зцілення 13 березня: яке церковне свято

13:55

Останні теплі дні в Україні: коли температура різко впаде до +4 градусів

13:24

Як сказати "мне все равно" українською правильно: найвлучніші варіанти

13:23

Помилка при пранні, яку багато хто робить роками: експерти пояснили нюанс

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти