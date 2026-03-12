Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу

Головне:
- Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
- Окупанти мають територіальні успіхи на Донеччині
Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія країни-агресорки РФ просунулася на Донеччині.
Про ситуацію на фронті аналітичний портал DeepState повідомив у четвер, 12 березня.
Зазначається, що на Костянтинівському напрямку армія РФ просунулась біля селища Бересток Іллінівської громади Краматорського району Донецької області.
Крім того, окупанти мають територіальні успіхи на Краматорському напрямку - поблизу села Федорівка Друга Соледарської громади Бахмутського району.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, 9 березня аналітики проекту DeepState оновили карту бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія РФ має територіальні успіхи в Запорізькій області.
Також російські окупанти активізувалися на півдні України, що може бути частиною більш широкого оперативного задуму, вважає військовий оглядач Денис Попович. За його словами, існують ризики для Гуляйполя Запорізької області.
Крім того, Сили оборони України просунулися на 10–12 кілометрів углиб російських позицій за кількома напрямками і звільнили сотні квадратних кілометрів території. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ці дії зірвали частину планів Кремля щодо весняного наступу.
Про джерело: DeepState
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
