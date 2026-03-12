Вільям ніколи: кого принцеса Діана готувала для королівського престолу

Принцеса Діана вважала одного зі своїх синів надто сором'язливим.

Принц Гаррі та принц Вільям мають труднощі у стосунках / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal, princeacndprincessofwales

Принцеса Діана вважала, що Вільям "ніколи по-справжньому не хотів обіймати найвищу посаду", і тихо працювала над тим, щоб підготувати ґрунт для можливого короля Гаррі.

Про це розповів головний редактор Daily Mail Річард Кей.

Він пропрацював у Daily Mail понад чотири десятиліття, присвятивши більшу частину цього часу висвітленню життя королівської сім'ї в якості королівського кореспондента газети.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон - скоро стануть королем і королевою / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кей став близьким другом Діани в останні роки її життя і згодом отримав престижне звання "Королівський репортер року" за висвітлення її трагічної загибелі в Парижі влітку 1997 року.

Вважається, що він був одним з останніх людей, хто розмовляв з принцесою по телефону, обмінявшись з нею останнім дзвінком ввечері 30 серпня 1997 року, всього за кілька годин до катастрофи, яка забрала її життя.

У розмові з ведучою програми Palace Confidential і колишнім редактором журналу You Джо Елвін, Кей розповів, що Діана вважала, що Вільям, "сором'язливий молодий чоловік" на той час, виросте і не захоче стати королем.

Принцеса Діана готувала Гаррі до ролі спадкоємця / ua.depositphotos.com

За словами Річарда, коли мати Вільяма була ще жива, він був сором'язливим молодим чоловіком. "Діана казала мені, що ніколи не думала, що Вільям дійсно хоче зайняти найвищу посаду", — каже він.

"У своїй уяві Діана готувала ґрунт для того, щоб Гаррі успадкував престол від свого батька. У неї було для нього невелике прізвисько — добрий король Гаррі. Це відсилання до середньовіччя", — додає експерт.

