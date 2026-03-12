Вільям ніколи: кого принцеса Діана готувала для королівського престолу

Коротко:
- Що говорила Діана
- Яким вона вважала Вільяма
Принцеса Діана вважала, що Вільям "ніколи по-справжньому не хотів обіймати найвищу посаду", і тихо працювала над тим, щоб підготувати ґрунт для можливого короля Гаррі.
Про це розповів головний редактор Daily Mail Річард Кей.
Він пропрацював у Daily Mail понад чотири десятиліття, присвятивши більшу частину цього часу висвітленню життя королівської сім'ї в якості королівського кореспондента газети.
Кей став близьким другом Діани в останні роки її життя і згодом отримав престижне звання "Королівський репортер року" за висвітлення її трагічної загибелі в Парижі влітку 1997 року.
Вважається, що він був одним з останніх людей, хто розмовляв з принцесою по телефону, обмінявшись з нею останнім дзвінком ввечері 30 серпня 1997 року, всього за кілька годин до катастрофи, яка забрала її життя.
У розмові з ведучою програми Palace Confidential і колишнім редактором журналу You Джо Елвін, Кей розповів, що Діана вважала, що Вільям, "сором'язливий молодий чоловік" на той час, виросте і не захоче стати королем.
За словами Річарда, коли мати Вільяма була ще жива, він був сором'язливим молодим чоловіком. "Діана казала мені, що ніколи не думала, що Вільям дійсно хоче зайняти найвищу посаду", — каже він.
"У своїй уяві Діана готувала ґрунт для того, щоб Гаррі успадкував престол від свого батька. У неї було для нього невелике прізвисько — добрий король Гаррі. Це відсилання до середньовіччя", — додає експерт.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує заробляти рублі в РФ, показала відео з дитиною, на якому видно її давнє хронічне захворювання.
Раніше також російська співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але мовчить про терористичне вторгнення РФ в її рідну країну, взялася худнути за допомогою уколів, за порадою свого чоловіка-стрингоносця, стриптизера на прізвисько Тарзан.
Вас також може зацікавити:
- Принц Вільям порушив важливе королівське правило заради Кейт Міддлтон — деталі
- Стало відомо, чому король Чарльз не хоче передавати трон: справа в Вільямі
- З пивом і на піску: Кейт і Вільям поділилися раніше не опублікованими фото
Про особу: принц Вільям
Вільям Артур Філіп Луї Маунтбеттен-Віндзор, принц Уельський — старший син короля Великої Британії Чарльза III і його першої дружини — Діани, принцеси Уельської. Перший спадкоємець британського престолу (з 8 вересня 2022 року).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред