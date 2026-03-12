Буде дощ та навіть мороз: синоптик здивував прогнозом погоди

Що дізнаєтесь:
- Коли зміниться погода в Україні
- Чи будуть опади найближчим часом
- Коли в регіони прийде похолодання
Погода в Україні згодом зміниться. Після різкого потепління в регіони прийде похолодання. Про це розповідає синоптик Віталій Постригань.
До кінця тижня температура повітря на Черкащині буде сухою. У п'ятницю, 13 березня, буде дуже тепло. Температура повітря підвищиться до 15-18 градусів тепла.
На вихідних, 14-15 березня температура повітря почне знижуватись та впаде на 2-4 градуси тепла. Вночі буде навіть мороз. Температура повітря опуститься до -3 градусів.
На початку тижня на погоду у регіоні впливатиме циклон. Очікуються дощі, а температура повітря знизиться до 5-10 градусів тепла. Надалі погода буде сухою, але прохолодною.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у Тернопільській області 10-11 березня очікується ясна, без опадів погода. Вночі та вранці на окремих ділянках можливе обмерзання доріг.
Нагадаємо, що погода в Україні поступово стає теплішою і сонячнішою. Денна температура підвищується до 7–10º. Цього тижня, до 13 березня, очікується подальше потепління, ночі будуть вже без морозів, можливий ранковий туман, який швидко розсіється.
Про персону: Віталій Постригань
Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.
