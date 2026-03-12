"Для жінки це важлива історія": Кулеба прийняв рішення щодо нареченої

Пара вирішила офіційно зареєструвати стосунки.

Дмитро Кулеба весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Світлана Павелецька

Ви дізнаєтеся:

Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька офіційно зареєструють шлюб

Чому екс-міністр прийняв таке рішення

Екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зважився офіційно зареєструвати шлюб зі своєю коханою Світланою Павелецькою. Про це пара розповіла в інтерв'ю Славі Деміну.

Колишній міністр зізнався, що офіційна реєстрація не така важлива для нього, адже вона не посилить почуття, які закохані відчувають одне до одного. Але Кулеба підкреслив, що це важливо для Світлани, тому він прислухався до партнерки. Пара вже подала заяву на реєстрацію шлюбу в "Дії".

Дмитро Кулеба одружується / скрін з відео

"Я не буду більше кохати Свєту, а Свєта не буде більше кохати мене через те, що ми офіційно зареєструємося. За цей рік я зрозумів, що, вибачте за таку банальність, але для жінки це важлива історія. Якщо це робить мою жінку щасливою, якщо це дає їй додатковий приплив щастя і впевненості, то я щасливий робити її щасливою", — висловився Дмитро.

Пара зізналася, що не планує ніякого традиційного святкування. Реєстрація шлюбу призначена на кінець травня, але замість офіційної дати весілля Дмитро і Світлана планують використовувати для святкування річниць 26 жовтня — день, коли вони почали жити разом.

Світлана Павелецька — наречена Дмитра Кулеби / фото: instagram.com, Світлана Павелецька

"Дата просто для того, щоб зареєструвати шлюб, а річницю ми завжди будемо святкувати в той день, коли ми почали жити разом", — повідомив Кулеба.

Про особу: Дмитро Кулеба Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч і дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року по 5 вересня 2024 року, член РНБО з 13 березня 2020 року. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, послом з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

