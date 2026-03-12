В Росії заявили про наступ на Суми та прорив кордону - в РНБО відреагували

Російські війська намагаються видавати обмежені просування на прикордонні за значні успіхи, зазначив Коваленко, спростувавши заяви роспропаганди.

Російські окупаційні війська проводять наступальні операції вздовж державного кордону України. Однак, всупереч заявам російських пропагандистів про наступ на Суми не йдеться. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За його словами, російське угруповання "Північ" не виконало поставлених командуванням завдань у 2025 році, тому зараз намагається подавати як значні досягнення поодинокі та обмежені просування в прикордонні, зокрема у покинуті населені пункти.

Коваленко зазначив, що в окремих районах ці спроби зупиняють Сили оборони України, завдаючи противнику значних втрат. В інших місцях російські війська намагаються нав’язати бої в межах своєї мети зі створення так званої буферної зони, однак, за його словами, це завдання вже було провалене росіянами.

"І, що важливо, їх пропаганда спекулює, що це наступ на Суми. Ні, це ніякий не наступ на Суми", - резюмував він.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська країни-агресорки Росії активізувались у прикордонних районах Сумської області, однак, за оцінкою українських військових, досягти там довготривалого успіху їй навряд чи вдасться. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За словами командувача Об’єднаними силами ЗСУ Михайла Драпатого, основною метою цих дій є створення приблизно 20-кілометрової "буферної зони" вздовж українсько-російського кордону.

Водночас на державному кордоні фіксується розширення зон контролю російських військ — на мапі з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію. За даними аналітиків DeepState, противник намагається розширити контроль у прикордонних районах, дестабілізувати ситуацію та відтягнути українські ресурси.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

