"Змусить Путіна зупинити війну": експертка сказала, хто може дотиснути диктатора

Анна Косик
15 січня 2026, 12:11
Диктатор РФ налаштований продовжувати війну, бо не хоче визнавати свою помилку. Але важелі впливу на нього все ще є.
Путин, ВСУ
Один фактор може змусити Путіна закінчити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, kremlin.ru

Що сказала Курносова:

  • Путін є головним двигуном війни
  • У США є важелі впливу на те, щоб РФ не могла продовжувати війну
  • У російських еліт буде вибір "здати" Путіна, або ж "потопити" себе самих разом з ним

У кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна вже давно є стимули для припинення війни в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

За її словами, більшість російської еліти вже давно хоче, щоб війна закінчилась, не кажучи вже про населення країни-агресорки Росії, більша частина якого хоче припинення війни на будь-яких умовах.

Через кого війна в Україні продовжується

Однак головним двигуном війни залишається не еліта, чи, тим паче, прості росіяни, а Володимир Путін. Продовження війни йому потрібне з кількох причин.

"По-перше, ми пам'ятаємо так званий кримський консенсус, коли після практично безкровної анексії Криму було величезне громадське піднесення та різке зростання рейтингів. Очевидно, Путін вирішив, що і цього разу все буде швидко – "маленька переможна війна", яка знову зміцнить його позицію", - пояснює Курносова.

Дивіться відео інтерв'ю Ольги Курносової Главреду:

Однак все пішло не так, як очікував диктатор. Попри величезні збитки і людські жертви Путін навіть через майже 4 роки не готовий зробити крок назад і визнати свою помилку.

"Припинення війни для нього – це зізнатися у тому, що він помилявся. Саме тому сьогодні Путін – головний драйвер війни. І питання треба ставити не про стимули, а про те, що може зробити продовження війни для нього неможливим. Кому б це не подобалося чи не подобалося, ми звертаємо погляди на Дональда Трампа та на його дії, спрямовані на зниження нафтових цін. Коли в Росії після цього закінчаться нафтові гроші, це може стати фактором, який змусить Путіна зупинити війну", - наголосила експерт.

Водночас зараз є й інші важливі геополітичні події, наприклад, в Венесуелі та Ірані, які показують російській політичній еліті те, який вибір стоятиме перед ними: або самим "здати" Путіна і, можливо, зберегтись у якомусь вигляді в майбутньому російської політики, або чекати таких самих подій, як ті, що відбуваються в Ірані.

Чи можуть еліти РФ виступити проти Путіна - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерт Івана Ступака, в Росії наразі немає жодних умов для "палацового перевороту". Однак, російські еліти можуть вжити певних заходів проти російського диктатора та воєнного злочинця Путіна.

Серед російських еліт відсутня єдність — у країні скорочується бізнес, зменшується обсяг грошей в економіці, а процес націоналізації набирає масштабів. Відбувається перерозподіл залишків ресурсів, коли великі олігархи забирають у менших усе, що можливо, тобто "велика риба пожирає дрібну".

Проблеми Путіна внаслідок агресії РФ в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп відчуває дедалі більше розчарування у кремлівському диктаторі. Він вважає, що очільник країни-агресорки Росії Володимир Путін є більшою перешкодою на шляху до миру в Україні, ніж президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор стикається з серйозними проблемами як на фронті в Україні, так і на світовій арені. Його обіцянка "зробити це знову" – відправити армію на захід і досягти перемоги, подібної до радянської, – поки що виконується лише частково.

Напередодні стало відомо, що Володимир Путін опинився перед складним вибором: продовжувати війну, ризикуючи економічним виснаженням, внутрішнім невдоволенням і політичними потрясіннями напередодні парламентських виборів, або ж робити ставку на мирні переговори, що залежать від ненадійних зовнішніх гравців і можуть не принести бажаного для Кремля результату.

Читайте також:

Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

