"Змусить Путіна зупинити війну": експертка сказала, хто може дотиснути диктатора

Диктатор РФ налаштований продовжувати війну, бо не хоче визнавати свою помилку. Але важелі впливу на нього все ще є.

Один фактор може змусити Путіна закінчити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, kremlin.ru

Що сказала Курносова:

Путін є головним двигуном війни

У США є важелі впливу на те, щоб РФ не могла продовжувати війну

У російських еліт буде вибір "здати" Путіна, або ж "потопити" себе самих разом з ним

У кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна вже давно є стимули для припинення війни в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

За її словами, більшість російської еліти вже давно хоче, щоб війна закінчилась, не кажучи вже про населення країни-агресорки Росії, більша частина якого хоче припинення війни на будь-яких умовах.

Через кого війна в Україні продовжується

Однак головним двигуном війни залишається не еліта, чи, тим паче, прості росіяни, а Володимир Путін. Продовження війни йому потрібне з кількох причин.

"По-перше, ми пам'ятаємо так званий кримський консенсус, коли після практично безкровної анексії Криму було величезне громадське піднесення та різке зростання рейтингів. Очевидно, Путін вирішив, що і цього разу все буде швидко – "маленька переможна війна", яка знову зміцнить його позицію", - пояснює Курносова.

Дивіться відео інтерв'ю Ольги Курносової Главреду:

Однак все пішло не так, як очікував диктатор. Попри величезні збитки і людські жертви Путін навіть через майже 4 роки не готовий зробити крок назад і визнати свою помилку.

"Припинення війни для нього – це зізнатися у тому, що він помилявся. Саме тому сьогодні Путін – головний драйвер війни. І питання треба ставити не про стимули, а про те, що може зробити продовження війни для нього неможливим. Кому б це не подобалося чи не подобалося, ми звертаємо погляди на Дональда Трампа та на його дії, спрямовані на зниження нафтових цін. Коли в Росії після цього закінчаться нафтові гроші, це може стати фактором, який змусить Путіна зупинити війну", - наголосила експерт.

Водночас зараз є й інші важливі геополітичні події, наприклад, в Венесуелі та Ірані, які показують російській політичній еліті те, який вибір стоятиме перед ними: або самим "здати" Путіна і, можливо, зберегтись у якомусь вигляді в майбутньому російської політики, або чекати таких самих подій, як ті, що відбуваються в Ірані.

Чи можуть еліти РФ виступити проти Путіна - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерт Івана Ступака, в Росії наразі немає жодних умов для "палацового перевороту". Однак, російські еліти можуть вжити певних заходів проти російського диктатора та воєнного злочинця Путіна.

Серед російських еліт відсутня єдність — у країні скорочується бізнес, зменшується обсяг грошей в економіці, а процес націоналізації набирає масштабів. Відбувається перерозподіл залишків ресурсів, коли великі олігархи забирають у менших усе, що можливо, тобто "велика риба пожирає дрібну".

Проблеми Путіна внаслідок агресії РФ в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп відчуває дедалі більше розчарування у кремлівському диктаторі. Він вважає, що очільник країни-агресорки Росії Володимир Путін є більшою перешкодою на шляху до миру в Україні, ніж президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор стикається з серйозними проблемами як на фронті в Україні, так і на світовій арені. Його обіцянка "зробити це знову" – відправити армію на захід і досягти перемоги, подібної до радянської, – поки що виконується лише частково.

Напередодні стало відомо, що Володимир Путін опинився перед складним вибором: продовжувати війну, ризикуючи економічним виснаженням, внутрішнім невдоволенням і політичними потрясіннями напередодні парламентських виборів, або ж робити ставку на мирні переговори, що залежать від ненадійних зовнішніх гравців і можуть не принести бажаного для Кремля результату.

Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

