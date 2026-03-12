6 речей, які перетворюють двір на магніт для ос - як позбутися комах

Оси шукають джерела їжі та відповідні місця для гніздування, тому їх часто можна зустріти поруч з будинком.

6 речей, які перетворюють двір на магніт для оси / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, ua.depositphotos.com

З настанням теплого сезону люди частіше проводять час на вулиці: займаються садом, влаштовують пікніки і відпочивають у дворі. Однак разом з гарною погодою активізуються і оси, які в цей час створюють нові колонії. Їх приваблюють ті ж речі, що і людей: їжа, напої і врожай в саду. Про це пише Southernliving.

Оси шукають джерела їжі та відповідні місця для гніздування, тому їх часто можна зустріти поруч з будинком. Хоча ці комахи приносять користь, знищуючи шкідників і беручи участь в запиленні рослин, при загрозі вони можуть стати агресивними. Особливо небезпечно, якщо гніздо з'являється поруч із входом у будинок, терасою або місцем відпочинку.

Якщо оси почали активно з'являтися у дворі, варто звернути увагу на фактори, які їх приваблюють.

Що може приваблювати ос

Солодощі

Оси дуже люблять солодку їжу: стиглі фрукти, десерти, квітковий нектар і солодкі напої. Тому на пікніках і під час відпочинку на вулиці краще тримати напої і солодощі закритими.

Будьте обережні з банками газованої води - комаха може залетіти всередину. Якщо в саду ростуть фруктові дерева, регулярно збирайте опалі плоди: в процесі бродіння вони особливо сильно приваблюють ос.

Білкова їжа

Раціон ос включає не тільки солодощі. Їм також необхідний білок, тому вони полюють на мух, павуків, попелиць та інших комах. Крім того, їх можуть зацікавити м'ясні страви на столі, наприклад, гамбургери або стейки.

Під час приготування їжі на вулиці намагайтеся накривати страви і стежити за кількістю комах в саду.

Сміття

Оси часто літають навколо сміттєвих контейнерів у пошуках їжі. У відходах зазвичай залишаються солодкі рідини, липкі залишки і шматочки їжі, які їх приваблюють.

Використовуйте контейнери з щільно закриваючими кришками і регулярно їх мийте. Краще розміщувати сміттєві баки і компост подалі від дверей, терас і зон відпочинку.

Вода

Для будівництва гнізда осам необхідна вода - вона допомагає зволожувати будівельний матеріал. Крім того, комахам потрібна рідина для підтримки водного балансу в спеку.

Тому їх можуть приваблювати поїлки для птахів, басейни, калюжі та будь-які ємності зі стоячою водою. Якщо можливо, такі джерела краще прибрати або регулярно очищати.

Місця для гніздування

Оси можуть будувати гнізда як над землею, так і під нею. Вони ховаються в щілинах стін, під карнизами, в чагарниках, деревах, стовпах паркану або навіть в підземних норах.

Щоб зменшити ризик появи гнізда, закладайте тріщини біля вікон і дверей, закривайте отвори в землі і перевіряйте затишні місця навколо будинку.

Яскраві кольори

Іноді комах приваблюють яскраві кольори, які вони можуть прийняти за квіти і джерела нектару.

Це не означає, що потрібно повністю відмовлятися від яскравого декору, але якщо оси стають проблемою, краще тимчасово прибрати предмети насичених жовтих або помаранчевих відтінків.

Як позбутися ос

Видалити осине гніздо можна за допомогою спеціального аерозольного засобу, який розпилюється на відстань до декількох метрів. Обробляти гніздо краще ввечері, коли комахи менш активні і знаходяться всередині.

Після знищення колонії важливо вжити профілактичних заходів:

накривати їжу і напої на вулиці;

щільно закривати сміттєві контейнери;

прибирати гнилі продукти і падалицю;

закладати можливі місця для гніздування.

Деякі рослини, такі як м'ята, лаванда, евкаліпт і календула, можуть відлякувати ос, а спеціальні пастки допоможуть скоротити їх кількість у дворі.

Про джерело: SouthernLiving SouthernLiving - це журнал про життя, орієнтований на читачів з півдня США, що містить рецепти, новини про планування будинків, садів, а також інформацію про культуру і подорожі Півдня. Журнал видається компанією Southern Progress Corporation, що базується в Бірмінгемі, штат Алабама, і входить до складу IAC's Dotdash Meredith, пише Вікіпедія.

