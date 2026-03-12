Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Графіки переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 березня

Руслан Іваненко
12 березня 2026, 21:40
Графіки відключень можуть змінюватися протягом доби залежно від ситуації в енергосистемі України.
Графіки переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 березня
У Дніпрі та області запроваджують погодинні відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

  • У Дніпрі та області 13 березня діятимуть погодинні відключення
  • Обмеження з 17:00 до 20:00 та з 20:00 до 22:00 для окремих черг
  • Енергетики просять економити електроенергію у пікові години

У п’ятницю, 13 березня, у Дніпрі та населених пунктах Дніпропетровської області запроваджують погодинні обмеження електропостачання. Загальний контроль за її роботою здійснює НЕК "Укренерго". У разі потреби оператор може рекомендувати регіональним енергокомпаніям запроваджувати обмеження для стабілізації енергомережі.

У Дніпропетровській області реалізацію графіків відключень забезпечують оператори систем розподілу — ДТЕК та ЦЕК.

відео дня

Не пропустіть важливе - приєднуйтесь до нас у WhatsApp.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

1.1 Черга: Світло буде відсутнє з 17:00 до 20:00

1.2 Черга: Світло буде відсутнє з 17:00 до 20:00

2.1 Черга: Світло буде весь день

2.2 Черга: Світло буде весь день

3.1 Черга: Світло буде відсутнє з 20:00 до 22:00

3.2 Черга: Світло буде відсутнє з 20:00 до 22:00

4.1 Черга: Світло буде весь день

4.2 Черга: Світло буде весь день

5.1 Черга: Світло буде весь день

5.2 Черга: Світло буде весь день

6.1 Черга: Світло буде весь день

6.2 Черга: Світло буде весь день

  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 13 березня
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 13 березня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 13 березня
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 13 березня Фото: ДТЕК

Дізнатися точний час відключення електроенергії для своєї адреси можна за допомогою онлайн-сервісів на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

Черга 1.1: 17:00–20:00

Черга 1.2: 17:00–20:00

Черга 2.1: Світло буде весь день

Черга 2.2: Світло буде весь день

Черга 3.1: 20:00–22:00

Черга 3.2: 20:00–22:00

Черга 4.1: Світло буде весь день

Черга 4.2: Світло буде весь день

Черга 5.1: Світло буде весь день

Черга 5.2: Світло буде весь день

Черга 6.1: Світло буде весь день

Черга 6.2: Світло буде весь день

Енергетики закликають мешканців області економно використовувати електроенергію, особливо у пікові години навантаження. Також протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися.

Графіки переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 березня
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

Під час планових відключень електроенергії мешканці Дніпропетровської області можуть відвідати "Пункти незламності". Вони працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у робочий час. У пунктах можна зігрітися, скористатися електрикою та водою, підзарядити гаджети, випити гарячий чай і відпочити.

Актуальний перелік адрес та графік роботи пунктів доступний на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 березня, по всій територій Черкащини будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Обмеження будуть стосуватись майже всіх черг та підчерг. Про це повідомило "Черкасиобленерго".

Також у п'ятницю, 13 березня, в Україні вводять графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності для промислових та побутових споживачів. Світло вимикатимуть у всіх регіонах. Про це повідомили в НЕК Укренерго.

Нагадаємо, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, погодинні обмеження можуть зникнути вже у квітні або травні. Водночас у зимовий та літній періоди графіки відключень можуть застосовуватися ще щонайменше протягом трьох років.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра свет відключення світла Відключення світла Дніпропетроська область Відключення світла в Дніпрі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Москві зник інтернет: з полиць вимітають карти і пейджери, що готує влада РФ

У Москві зник інтернет: з полиць вимітають карти і пейджери, що готує влада РФ

22:39Світ
В Росії заявили про наступ на Суми та прорив кордону - в РНБО відреагували

В Росії заявили про наступ на Суми та прорив кордону - в РНБО відреагували

21:39Фронт
У Харкові сталася трагедія - під лід провалилися шестеро дітей

У Харкові сталася трагедія - під лід провалилися шестеро дітей

21:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

Забита раковина більше не проблема: лайфхак, який допоможе за лічені секунди

Забита раковина більше не проблема: лайфхак, який допоможе за лічені секунди

Останні новини

22:39

У Москві зник інтернет: з полиць вимітають карти і пейджери, що готує влада РФ

21:56

Тріумф бразильців та шедевр "ножицями": Шахтар у яскравому стилі переграв Лех

21:40

Графіки переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 березняФото

21:39

В Росії заявили про наступ на Суми та прорив кордону - в РНБО відреагували

21:35

"Повернувся": як весна змінила Андрія Бєднякова

100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус
21:28

Вільям ніколи: кого принцеса Діана готувала для королівського престолу

21:12

У Харкові сталася трагедія - під лід провалилися шестеро дітейФото

21:02

Зірки наділили народжених у конкретні місяці особливим шармом - хто вони

20:52

Норвежці майже не прибирають, але вдома ідеальна чистота — у чому секрет

Реклама
20:37

Світло не для всіх - нові графіки відключень в Запорізькій області на 13 березня

20:34

9 із 10 помиляються: як не залишитись без врожаю перцю

20:30

Як сказати "комок в горле" українською - правильний варіант знають не всіВідео

20:26

Графіки не для всіх - кому будуть відключати світло в Черкаській області 13 березня

20:14

"Я тоді пиячив": український бізнесмен штовхнув Ані Лорак зі сцени

20:05

Як украінець навчив Європу пити каву: історія незвичайного козака

20:02

Мільярд замість 23 млрд: PariMatch "відкупився" від кримінального переслідування, - ЗМІ

19:48

Світло вимикатимуть по всій Україні: як діятимуть графіки 13 березня

19:39

Війна вступила у нову фазу: Сирський розкрив дедлайн та плани ворога на квітень

19:25

СБС ефектно знищили дві дороговартісні "пташки" РФ - ГенштабВідео

19:18

Чи можуть ТЦК затримувати людину без перевірки документів - нардеп назвав нюанс

Реклама
19:12

Розплачуватися нам: навіщо насправді в СРСР вкопували шини у дворах

19:11

Як вибрати справді якісний чай: 2 позначки на упаковці видають дешеву підробку

19:10

Чому інтереси США та Ізраїлю у війні з Іраном можуть розійтися: Невзлін пояснивПогляд

19:09

Путініст Тарзан змусив Корольову сісти на уколи: навіщо йому це

19:07

"Хотілося б курей вирощувати": В'ячеслав Довженко розповів про свої доходи

19:03

Бензин по 100 гривень за літр: за якої умови дефецит на АЗС стане неминучимВідео

18:45

"Ось і все": Кідман зробила першу офіційну заяву про розлучення з Урбаном

18:36

5 заборон, які не можна порушувати: що не можна робити у свято 13 березня

18:36

Крокодили захопили вулиці міста: мешканці бояться виходити з будинків

18:30

Майже 20-градусне тепло накриє Львівську область: з'явився новий прогноз

18:28

"Для жінки це важлива історія": Кулеба прийняв рішення щодо нареченої

18:14

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка на заправці за 39 с

18:08

Повернути м'якість рушника можна за допомогою простого трюку: що слід кинути в машинку

18:06

Буде дощ та навіть мороз: синоптик здивував прогнозом погоди

18:04

Українці отримають кешбек на пальне та 1500 гривень - в уряді розкрили деталі

17:53

Жінка ледве ходила через зайву вагу: як вона схудла і стала моделлюВідео

17:46

Зеленський розкрив, хто запускав перші "Шахеди" по Україні — і це не росіяни

17:34

Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу

17:30

"Бігаємо лісом з криками": відома ведуча заявила про зникнення дитини

17:25

Росія "набиває кишені" на тлі війни в Ірані: експерт назвав три ключові вигоди Кремля

Реклама
17:23

Відкрито продаж квитків на український екшн "На драйві": прем’єра – 9 квітня у кінотеатрах України

17:19

Жити стане легше: трьом знакам зодіаку судиться справжній тріумф

17:16

"Це точно виграш": Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії

17:15

Долар увімкнув турборежим: чи буде курс по 50 і що чекає на гривню, тривожний прогнозФото

17:13

Шанс на джекпот зріс: професор придумав систему для гри в лотерею

16:45

В Україні буде власний "Залізний купол" - подробиці від Повітряних сил ЗСУ

16:40

Чоловік онкохворої російської ведучої виступив із розпачливим повідомленням

16:32

Тарас Цимбалюк несподівано висловився про роман із відомою актрисою — деталі

16:32

Ціна нафти може злетіти вище $200 за барель: експерт озвучив найгірший сценарійВідео

16:27

6 речей, які перетворюють двір на магніт для ос - як позбутися комах

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти