Графіки переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 березня

Графіки відключень можуть змінюватися протягом доби залежно від ситуації в енергосистемі України.

У Дніпрі та області запроваджують погодинні відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

У Дніпрі та області 13 березня діятимуть погодинні відключення

Обмеження з 17:00 до 20:00 та з 20:00 до 22:00 для окремих черг

Енергетики просять економити електроенергію у пікові години

У п’ятницю, 13 березня, у Дніпрі та населених пунктах Дніпропетровської області запроваджують погодинні обмеження електропостачання. Загальний контроль за її роботою здійснює НЕК "Укренерго". У разі потреби оператор може рекомендувати регіональним енергокомпаніям запроваджувати обмеження для стабілізації енергомережі.

У Дніпропетровській області реалізацію графіків відключень забезпечують оператори систем розподілу — ДТЕК та ЦЕК.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

1.1 Черга: Світло буде відсутнє з 17:00 до 20:00

1.2 Черга: Світло буде відсутнє з 17:00 до 20:00

2.1 Черга: Світло буде весь день

2.2 Черга: Світло буде весь день

3.1 Черга: Світло буде відсутнє з 20:00 до 22:00

3.2 Черга: Світло буде відсутнє з 20:00 до 22:00

4.1 Черга: Світло буде весь день

4.2 Черга: Світло буде весь день

5.1 Черга: Світло буде весь день

5.2 Черга: Світло буде весь день

6.1 Черга: Світло буде весь день

6.2 Черга: Світло буде весь день

Дізнатися точний час відключення електроенергії для своєї адреси можна за допомогою онлайн-сервісів на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

Черга 1.1: 17:00–20:00

Черга 1.2: 17:00–20:00

Черга 2.1: Світло буде весь день

Черга 2.2: Світло буде весь день

Черга 3.1: 20:00–22:00

Черга 3.2: 20:00–22:00

Черга 4.1: Світло буде весь день

Черга 4.2: Світло буде весь день

Черга 5.1: Світло буде весь день

Черга 5.2: Світло буде весь день

Черга 6.1: Світло буде весь день

Черга 6.2: Світло буде весь день

Енергетики закликають мешканців області економно використовувати електроенергію, особливо у пікові години навантаження. Також протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

Під час планових відключень електроенергії мешканці Дніпропетровської області можуть відвідати "Пункти незламності". Вони працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у робочий час. У пунктах можна зігрітися, скористатися електрикою та водою, підзарядити гаджети, випити гарячий чай і відпочити.

Актуальний перелік адрес та графік роботи пунктів доступний на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 березня, по всій територій Черкащини будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Обмеження будуть стосуватись майже всіх черг та підчерг. Про це повідомило "Черкасиобленерго".

Також у п'ятницю, 13 березня, в Україні вводять графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності для промислових та побутових споживачів. Світло вимикатимуть у всіх регіонах. Про це повідомили в НЕК Укренерго.

Нагадаємо, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, погодинні обмеження можуть зникнути вже у квітні або травні. Водночас у зимовий та літній періоди графіки відключень можуть застосовуватися ще щонайменше протягом трьох років.

