Світло не для всіх - нові графіки відключень в Запорізькій області на 13 березня

У Запорізькій області 13 березня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, запроваджені за для стабілізації роботи енергосистеми.

https://glavred.net/energy/svet-ne-dlya-vseh-novye-grafiki-otklyucheniy-v-zaporozhskoy-oblasti-na-13-marta-10748477.html Посилання скопійоване

Новини Запоріжжя - нові графіки відключень в Запорізькій області на 13 березня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

"Запоріжжяобленерго" опублікувало графіки відключень світла на 13 березня

Обмеження діятимуть з 16:30 до 22:30

13 березня у Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене за командою НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми.

Відключення світла відбуватимуться за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикання. Крім того, з 17:00 до 23:00 у повному обсязі діятимуть графіки обмеження потужності, які охоплюватимуть п’ять черг.

/ Скріншот

Години відключень електроенергії по чергах і підчергах:

1.1: 18:00 – 22:30

2.1: 16:30 – 18:30

4.1: 16:30 – 18:30

5.2: 18:00 – 22:30

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 березня в Україні запровадять графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження потужності для промислових і побутових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Зокрема, 13 березня за розпорядженням НЕК "Укренерго" графіки погодинних відключень діятимуть і в Черкаській області. Як повідомили в "Черкасиобленерго", обмеження вводять через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

За словами заступника голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Жупаніна, графіки відключень електроенергії в Україні можуть діяти ще щонайменше протягом місяця.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

