"Я тоді пиячив": український бізнесмен штовхнув Ані Лорак зі сцени

Гарік Корогодський розповів про конфлікт з Ані Лорак.

https://glavred.net/stars/ya-togda-pyanstvoval-ukrainskiy-biznesmen-tolknul-ani-lorak-so-sceny-10748459.html Посилання скопійоване

Гарік Корогодський розповів про конфлікт з Ані Лорак / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Історія сталася на корпоративі

Корогодський не стежить за творчістю артистки

Український бізнесмен Гарік Корогодський на корпоративі штовхнув зі сцени співачку Ані Лорак, яка більше 10 років живе і працює в терористичній РФ.

Про цей випадок він розповів в інтерв'ю ведучій Аліні Шаманській, відео 12 березня опубліковано на сторінці проекту "Ранок у великому місті" в YouTube.

відео дня

"У мене була історія, коли я її штовхнув зі сцени, а сам почав співати. Але я тоді пиячив на нашому корпоративі", – зізнався бізнесмен.

Корогодський додав, що не стежить за творчістю артистки і не знає, що вона живе в РФ.

"Я не стежу, не знаю, чим вона живе", – підкреслив він.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Lida Lee зважилася на відверте зізнання, розповівши про свою боротьбу з алкогольною залежністю. Артистка поділилася, що затяжна криза, викликана втратою роботи і болючим розставанням, змусила її шукати розраду в спиртному.

Також обранець актриси Наталки Денисенко відверто розповів про плани пари на майбутнє і торкнувся теми весілля. Незважаючи на інтерес публіки, закохані вирішили поки не поспішати з офіційним одруженням і пояснили, чому прийняли таке рішення.

Вас може зацікавити:

Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред