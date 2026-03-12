"Я тоді пиячив": український бізнесмен штовхнув Ані Лорак зі сцени

Коротко:
- Історія сталася на корпоративі
- Корогодський не стежить за творчістю артистки
Український бізнесмен Гарік Корогодський на корпоративі штовхнув зі сцени співачку Ані Лорак, яка більше 10 років живе і працює в терористичній РФ.
Про цей випадок він розповів в інтерв'ю ведучій Аліні Шаманській, відео 12 березня опубліковано на сторінці проекту "Ранок у великому місті" в YouTube.
"У мене була історія, коли я її штовхнув зі сцени, а сам почав співати. Але я тоді пиячив на нашому корпоративі", – зізнався бізнесмен.
Корогодський додав, що не стежить за творчістю артистки і не знає, що вона живе в РФ.
"Я не стежу, не знаю, чим вона живе", – підкреслив він.
Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
