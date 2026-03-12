Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

"Це точно виграш": Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії

Руслана Заклінська
12 березня 2026, 17:16оновлено 12 березня, 17:52
Президенти країн домовилися про спільні проєкт в сфері енергетики.
'Це точно виграш': Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії
Зеленський розкрив плани співпраці з Румунією / Колаж: Главред, фото: freepik.com, Офіс президента України, скріншот з YouTube

Ключові тези Зеленського:

  • Україна з Румунія побудують два інтерконектори для передачі електроенергії
  • Перший планують завершити до кінця року
  • Обговорюють також газові сховища, родовища та постачання дизелю

Україна з Румунією збудують два нові інтерконектори для передачі електроенергії між країнами. Перший інтерконектор планують збудувати до кінця року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з румунським колегою.

"Підписали дуже важливий проєкт інтерконекторів, будемо будувати два інтерконектори. Це різний обсяг електрики. Це точно виграш для Румунії та точно енергетична безпека для України", - зазначив глава держави.

відео дня

За словами Зеленського, нові лінії дозволять передавати значно більші обсяги електроенергії Україні у разі аварійних ситуацій, що особливо важливо на тлі постійних атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Рішення ухвалили під час зустрічі президентів двох країн.

"Перший енергетичний інтерконектор між Україною та Румунією планують завершити до кінця року", - анонсував президент.

Щодо другого, більшого інтерконектора, наразі тривають розрахунки термінів. Проте Зеленський наголосив, що сторони прагнуть максимально скоротити строки його будівництва.

Крім цього, Україна обговорює з Румунією зберігання газу та спільну розробку родовищ. Глава держави заявив, що українські підземні сховища можуть використовуватися не лише для потреб України.

"І дизель нам ще потрібен. Я звернувся до президента з проханням знайти можливість допомогти Україні, адже росіяни просто руйнують наші резервуари", - додав Зеленський.

'Це точно виграш': Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по українській енергетиці - новини за темою

Як повідомляв Главред, за останній тиждень Росія атакувала Україну майже 1750 дронами, 1530 авіабомбами та 39 ракетами, повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський. Під ударами опинилися цивільна інфраструктура, енергетика та житлові будинки.

Також 7 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Під час обстрілу були влучання у різні об'єкти, але незмінними цілями для окупантів залишаються порти, енергетика та промислові об'єкти.

Крім цього, США приєдналися до Росії, Китаю та Нігеру, проголосувавши проти резолюції МАГАТЕ, яка засуджувала напади на енергетичну інфраструктуру України. Американські дипломати заявили, що документ не сприяє досягненню миру між Україною та Росією.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Румыния Володимир Зеленський новини Румунії енергетика електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський розкрив, хто запускав перші "Шахеди" по Україні — і це не росіяни

Зеленський розкрив, хто запускав перші "Шахеди" по Україні — і це не росіяни

17:46Війна
Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу

Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу

17:34Фронт
"Це точно виграш": Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії

"Це точно виграш": Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії

17:16Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

Міль у шафі більше не проблема: перевірений домашній засіб

Міль у шафі більше не проблема: перевірений домашній засіб

Три знаки зодіаку скоро будуть гребти гроші лопатою - хто вони

Три знаки зодіаку скоро будуть гребти гроші лопатою - хто вони

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

Останні новини

17:53

Жінка ледве ходила через зайву вагу: як вона схудла і стала моделлю

17:46

Зеленський розкрив, хто запускав перші "Шахеди" по Україні — і це не росіяни

17:34

Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу

17:30

"Бігаємо лісом з криками": відома ведуча заявила про зникнення дитини

17:25

Росія "набиває кишені" на тлі війни в Ірані: експерт назвав три ключові вигоди Кремля

100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус
17:23

Відкрито продаж квитків на український екшн "На драйві": прем’єра – 9 квітня у кінотеатрах України

17:19

Жити стане легше: трьом знакам зодіаку судиться справжній тріумф

17:16

"Це точно виграш": Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії

17:15

Долар увімкнув турборежим: чи буде курс по 50 і що чекає на гривню, тривожний прогнозФото

Реклама
17:13

Шанс на джекпот зріс: професор придумав систему для гри в лотерею

16:45

В Україні буде власний "Залізний купол" - подробиці від Повітряних сил ЗСУ

16:40

Чоловік онкохворої російської ведучої виступив із розпачливим повідомленням

16:32

Тарас Цимбалюк несподівано висловився про роман із відомою актрисою — деталі

16:32

Ціна нафти може злетіти вище $200 за барель: експерт озвучив найгірший сценарійВідео

16:27

6 речей, які перетворюють двір на магніт для ос - як позбутися комах

16:25

Майже літо: коли Житомирщину прогріє до комфортних +18 градусів

15:41

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

15:18

Нічні морози нарешті відступлять: на Тернопільщину насуваються погодні зміни

15:18

Хто стане переможцем "Оскара-2026": прогнози букмекерів

15:15

Експортер квасолі до Європи з Житомирщини виявився повʼязаним із підсанкційним російським бізнесменом Фуксом – ЗМІ

Реклама
15:05

Наречена Клопотенка підпише шлюбний контракт - які умови кулінара

14:46

У справах НАБУ проти друзів Януковича не винесено жодного вироку – ЗМІ

14:30

На гачку опинився справжній гігант: рибалка витратив 2 роки на рекордВідео

14:29

Маленькі деталі, великий вплив: оновіть свій образ з аксесуарами C.P. Company новини компанії

14:24

Стає все менше: де в Україні найбільше пенсіонерів

14:19

РФ різко збільшила застосування бронетехніки: що стоїть за новою тактикою Кремля

14:09

В Україні раптово зростуть ціни на популярні продукти - прогноз

14:07

Попелиця боїться цього запаху:допоможе шкірка мандарина

13:57

Абсолютно новий рецепт торта "Бите скло" на Великдень 2026Відео

13:56

Кому молитися про зцілення 13 березня: яке церковне свято

13:55

Останні теплі дні в Україні: коли температура різко впаде до +4 градусів

13:24

Як сказати "мне все равно" українською правильно: найвлучніші варіанти

13:23

Помилка при пранні, яку багато хто робить роками: експерти пояснили нюанс

13:12

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

13:10

По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: в Україні анонсували нові виплати

13:10

Родзинки чи ізюм - як сказати українською: пояснення здивує багатьох

13:06

"Супер-красуні": з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з сестрами

13:01

Буде новий 5-бальний шторм: коли влупить нова магнітна буря

12:43

Мінус ППО і тисячі снарядів: ЗСУ завдали удару по важливих об'єктах армії РФ

12:27

Гороскоп Таро на завтра, 13 березня: Близнюкам - поступки, Терезам - планувати

Реклама
12:20

Лише одиниці скажуть, куди може їхати водій: підступний тест з ПДРВідео

12:16

Температура різко підскочить: на Рівненщину йде весняне потепління

12:11

Мобілізація в Україні: Рада готує нові жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ

12:07

"Дно, яке я пробиваю": Lida Lee вперше висловилася про залежність

12:06

Тодоренко випадково засвітила хворобу на тілі

11:59

Пара продала будинок і живе на круїзному лайнері: так виявилося дешевше

11:57

До Одеси прийде майже літнє тепло: синоптики здивували прогнозом на квітень 2026 року

11:26

Застосування 5 статті НАТО проти Ірану: відомо, що може підштовхнути Європу

11:25

Китайський гороскоп на завтра, 13 березня: Бикам - сльози, Кроликам - стрес

11:14

Кремль спробував зам’яти удар по заводу Кремній Ел: воєнкори РФ вибухнули реакцією - ISW

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти