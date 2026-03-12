'Це точно виграш': Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії

Президенти країн домовилися про спільні проєкт в сфері енергетики.

Ключові тези Зеленського:

Україна з Румунія побудують два інтерконектори для передачі електроенергії

Перший планують завершити до кінця року

Обговорюють також газові сховища, родовища та постачання дизелю

Україна з Румунією збудують два нові інтерконектори для передачі електроенергії між країнами. Перший інтерконектор планують збудувати до кінця року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з румунським колегою.

"Підписали дуже важливий проєкт інтерконекторів, будемо будувати два інтерконектори. Це різний обсяг електрики. Це точно виграш для Румунії та точно енергетична безпека для України", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, нові лінії дозволять передавати значно більші обсяги електроенергії Україні у разі аварійних ситуацій, що особливо важливо на тлі постійних атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Рішення ухвалили під час зустрічі президентів двох країн.

"Перший енергетичний інтерконектор між Україною та Румунією планують завершити до кінця року", - анонсував президент.

Щодо другого, більшого інтерконектора, наразі тривають розрахунки термінів. Проте Зеленський наголосив, що сторони прагнуть максимально скоротити строки його будівництва.

Крім цього, Україна обговорює з Румунією зберігання газу та спільну розробку родовищ. Глава держави заявив, що українські підземні сховища можуть використовуватися не лише для потреб України.

"І дизель нам ще потрібен. Я звернувся до президента з проханням знайти можливість допомогти Україні, адже росіяни просто руйнують наші резервуари", - додав Зеленський.

Як повідомляв Главред, за останній тиждень Росія атакувала Україну майже 1750 дронами, 1530 авіабомбами та 39 ракетами, повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський. Під ударами опинилися цивільна інфраструктура, енергетика та житлові будинки.

Також 7 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Під час обстрілу були влучання у різні об'єкти, але незмінними цілями для окупантів залишаються порти, енергетика та промислові об'єкти.

Крім цього, США приєдналися до Росії, Китаю та Нігеру, проголосувавши проти резолюції МАГАТЕ, яка засуджувала напади на енергетичну інфраструктуру України. Американські дипломати заявили, що документ не сприяє досягненню миру між Україною та Росією.

