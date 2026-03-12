"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

Актриса не згодна на менше у стосунках.

Наталка Денисенко - стосунки з Юрієм Савранським / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Коханий популярної української актриси Наталки Денисенко Юрій Савранський розкрив її примхи у стосунках і відповів на питання про весілля в інтерв'ю OBOZ.UA.

Манекенник розсипався в компліментах знаменитості і навіть заявив, що був закоханий у неї завжди. За словами Савранського, Наталка виділяється своєю яскравістю і харизматичністю, тому незмінно привертає увагу оточуючих.

"Наталічка – надзвичайно яскрава, харизматична особистість – і це не секрет. Вона подобається багатьом, але для мене вона завжди була особливою, і я був у неї закоханий завжди", – розповів Юрій.

Наталка Денисенко - особисте життя / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Також він розкрив, як поводиться у стосунках з Денисенко. Савранський зізнався, що вимог у коханої небагато, але вони дуже важливі для гармонійного життя пари.

"Потрібно правильно піклуватися про людину, прислухатися до неї. Як правильно? Чоловіки повинні знати секрети, розуміти, що подобається коханій. Кожна людина має свої уподобання — у Наталочки їх не так багато, і вони дуже прості. Наприклад, вона дуже любить квіти, і вони повинні постійно бути вдома. Наталочка любить увагу. Вона дуже тактильна, як, власне, і я. Любить, коли її носять на руках, компліменти з ранку до ночі, обожнює масажі. Тому важливо знати ці маленькі секрети, помічати деталі і підтримувати близькість. Саме в цьому, на мою думку, і полягає мистецтво кохання", - поділився манекенник.

Наталка Денисенко — з ким зустрічається / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

А ось з весіллям Наталка Денисенко вирішила не поспішати — поки пара насолоджується одне одним. Юрій пообіцяв, що закохані відразу розкажуть публіці, якщо надумають змінити сімейний стан.

"Поки що про це говорити рано. Ні, ми не перевіряємо свої почуття — в цьому сенсі нам все зрозуміло один про одного. Ми просто живемо життям, будуємо стосунки, насолоджуємося етапом, на якому перебуваємо зараз", — підсумував Савранський.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

