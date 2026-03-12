Рус
Бензин по 100 гривень за літр: за якої умови дефецит на АЗС стане неминучим

Руслан Іваненко
12 березня 2026, 19:03
Коли і за яких умов ціни ціни на нафтопродукти в Україні можуть знизитися до більш прийнятного рівня.
Бензин по 100 гривень за літр: за якої умови дефецит на АЗС стане неминучим
Нафта та газ зростають на світовому ринку через конфлікт в Ірані / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Читайте в матеріалі:

  • Коли ціна бензину може піти на спад в Україні
  • Чи повториться сценарій короткострокового стрибка цін, як улітку
  • За яких умов бензин може коштувати 100 гривень за літр

Світові ринки нафтопродуктів реагують на ескалацію конфлікту в Ірані. Котирування Brent останніми днями перевищували 100 доларів за барель і в окремі моменти наближалися до 120 доларів. Паралельно дорожчає і газ у Європі.

В інтерв’ю Главреду експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус пояснив, від чого залежать стрибки цін та коли вартість бензину може знизитися.

відео дня

"Ситуація в Україні нічим не відрізняється від світової. Ми імпортуємо майже 100% моторних палив – дизель, бензин і газ. Внутрішні ціни повністю залежать від світових і часто коливаються навіть сильніше через логістичні труднощі та падіння гривні", – зазначив експерт.

Потенційне зниження цін

За його словами, якщо конфлікт в Ірані буде врегульований і Ормузьку протоку розблокують, ціни на нафту та паливо можуть знизитися.

"Досвід показує: під час коротких конфліктів, як це було у випадку дванадцятиденного протистояння США та Ізраїлю з Іраном, зростання цін відбувалося в основному на паніці і після цього відбувався спад", – додав Гардус.

Цены на бензин в Украине инфографика
Ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Втім, повернення цін до докризових рівнів відбудеться не одразу. На це вплинуть закупівлі трейдерів за високими цінами та курс долара. А от апокаліптичні сценарії, коли бензин коштуватиме 100 гривень за літр, можливі лише у разі затяжної війни та реального глобального дефіциту нафти.

Дивіться відео інтервʼю Максима Гардуса Главреду про ціни на бензин в Україні:

Як повідомляв Главред, ціни на пальне в Україні зростають через напружену ситуацію на Близькому Сході. Однак говорити про бензин по 100 грн за літр поки передчасно, вважає заступник голови Всеукраїнська аграрна рада Денис Марчук.

Уряд розширює програму "Національний кешбек", тепер українці зможуть отримувати його і за придбання пального на українських АЗС. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Також дизель подорожчав приблизно на 5 грн за літр. Аналітик Олександр Сиренко зазначив, що ринок уже близько десяти днів перебуває у нестабільному стані через вплив міжнародних факторів і коливання курсу гривні. За його словами, тиск на ціни може зберігатися, тому швидкого повернення до нижчих цін не очікується.

Про персону: Максим Гардус

Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн.

Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

нафта бензин ціни на нафту ціна бензина новини України
100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус
Наречена Клопотенка підпише шлюбний контракт - які умови кулінара

