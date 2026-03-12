"Повернувся": як весна змінила Андрія Бєднякова

Бєдняков прийняв серйозне рішення.

Андрій Бєдняков зараз - ведучий вирішив освіжити свій образ / колаж: Главред, фото: instagram.com/biedniakov

Український актор і ведучий Андрій Бєдняков піддався першому весняному теплу і на хвилі цього настрою зважився на зміни в зовнішності. Новиною він поділився у своєму блозі в Instagram.

Шоумен опублікував свої свіжі фото без важливої деталі, яка вже давно стала частиною його публічного образу - бороди. Густа рослинність зникла з обличчя Бєднякова, що спровокувало читачів блогу обговорити зміни в його зовнішності.

Сам Андрій б'юті-експеримент прокоментував досить лаконічно. "Повернувся до заводських налаштувань. Весна", - написав він і додав емодзі сердечок. Новий образ ведучого сподобався його підписникам.

Андрій Бєдняков зараз - ведучий вирішив освіжити свій образ / фото: instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков зараз - ведучий вирішив освіжити свій образ / фото: instagram.com/biedniakov

Про персону: Андрій Бєдняков Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найвідоміший як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" і вокального шоу талантів "X-Фактор". Від початку військового вторгнення Росії в Україну, став на бік України й активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в'їзд на територію Росії терміном на 50 років.

