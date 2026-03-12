Рус
"Повернувся": як весна змінила Андрія Бєднякова

Анна Підгорна
12 березня 2026, 21:35
Бєдняков прийняв серйозне рішення.
Андрій Бєдняков
Андрій Бєдняков зараз - ведучий вирішив освіжити свій образ / колаж: Главред, фото: instagram.com/biedniakov

  • Що вирішив змінити в собі Андрій Бєдняков
  • Як на це реагують його підписники

Український актор і ведучий Андрій Бєдняков піддався першому весняному теплу і на хвилі цього настрою зважився на зміни в зовнішності. Новиною він поділився у своєму блозі в Instagram.

Шоумен опублікував свої свіжі фото без важливої деталі, яка вже давно стала частиною його публічного образу - бороди. Густа рослинність зникла з обличчя Бєднякова, що спровокувало читачів блогу обговорити зміни в його зовнішності.

Сам Андрій б'юті-експеримент прокоментував досить лаконічно. "Повернувся до заводських налаштувань. Весна", - написав він і додав емодзі сердечок. Новий образ ведучого сподобався його підписникам.

Андрій Бєдняков
Андрій Бєдняков зараз - ведучий вирішив освіжити свій образ / фото: instagram.com/biedniakov
Андрій Бєдняков
Андрій Бєдняков зараз - ведучий вирішив освіжити свій образ / фото: instagram.com/biedniakov

Раніше Главред розповідав, що кум Насті Каменських, український шоумен Геннадій Вітер, розгромив її позицію на тлі останніх скандалів за участю співачки.

Також українська співачка Віра Брежнєва натякнула на заручини. Восени 2023 року вона підтвердила чутки про розлучення з музичним продюсером Костянтином Меладзе, і з тих пір не коментувала особисте.

Про персону: Андрій Бєдняков

Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найвідоміший як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" і вокального шоу талантів "X-Фактор". Від початку військового вторгнення Росії в Україну, став на бік України й активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в'їзд на територію Росії терміном на 50 років.

Тарас Цимбалюк несподівано висловився про роман із відомою актрисою — деталі

16:32

Ціна нафти може злетіти вище $200 за барель: експерт озвучив найгірший сценарійВідео

16:27

6 речей, які перетворюють двір на магніт для ос - як позбутися комах

