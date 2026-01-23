Рус
Максакова назвала головну умову закінчення війни і краху режиму Путіна

Олексій Тесля
23 січня 2026, 19:48
Україна повинна продовжувати атаки на об'єкти нафтогазового комплексу РФ, переконана Марія Максакова.
Марія Максакова оцінила ймовірність падіння режиму Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Facebook/MaksakovaMaria, ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Важливе із заяв Максакової:

  • Ситуація з ціною на нафту - це наріжний камінь режиму Путіна
  • Великою проблемою для Кремля стане повернення з війни сотень тисяч її учасників
  • Україна повинна продовжувати атаки на об'єкти нафтогазового комплексу РФ

Оперна співачка, громадська діячка, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова прокоментувала питання про те, чи є зараз у Росії слабкі місця, через які Кремлю потрібно шукати способи закінчити війну.

"Перш за все, це ситуація з ціною на нафту, це наріжний камінь. Там "тришкин кафтан", клаптикова ковдра, яку російська верхівка намагається ділити, але вже не вистачає", - підкреслила вона під час чату в Главреді.

За її словами, великою проблемою для Кремля також стане повернення з війни сотень тисяч учасників т.зв. "СВО".

"Також Кремль дуже боїться деморалізованих, осатанілих і оскотинілих м'ясників, які в кількості понад 700 тисяч після демобілізації поповзуть до рідних пенатів. Адже в Кремлі бачать, як поводиться навіть деяка кількість цих вже не людиноподібних. Розплодити неадекватних вбивць і м'ясників, кілька років поспіль влаштовувати їм соціальний ліфт, платити їм нечувані гроші при їхній відсутній кваліфікації, надавати їм почесті Кремль просто боїться", - впевнена вона.

Екс-депутат Держдуми нагадала про те, що деякі історики вважають, що Російська імперія впала після демобілізації після російсько-японської війни.

"Також недовго проіснував Радянський Союз після того, як повернулися "ті, хто віддавали свій інтернаціональний борг" з Афганістану. Ось тільки зараз масштаби всього цього кратно більші. Значить, за розрахунками Кремля, для них це критична, навіть непідйомна маса, яка загрожує режиму самим своїм існуванням", - пояснила вона.

Максакова назвала головну умову закінчення війни і краху режиму Путіна
Максакова також переконана в тому, що Україна повинна продовжувати атаки на об'єкти нафтогазового комплексу РФ.

"Причому часто цей видобуток має замкнутий цикл, і, якщо він зупиняється, його неможливо перезапустити. Тому потрібно думати, яким чином завдати максимальної шкоди всьому цьому напрямку. Крім того, в Балтійське море Путін зібрав все істотне і витратив багато грошей, коли будував порти Санкт-Петербурга, Виборга, Усть-Луги тощо. Там є цілий ряд об'єктів, які потрібно безперервно піддавати впливу "благодатного вогню" <...> Ямальський хрест – це з'єднання такої кількості трубопроводів, що там просто не помилишся з метою удару. Ямальський хрест вже зачекався і прагне уваги до себе. Це було б дуже палко і яскраво", – додала вона.

Удари вглиб РФ: дані СБУ

Безпілотні літальні апарати, задіяні Службою безпеки України, завдали удару по найбільшому нафтоналивному порту Росії на Балтиці – Приморську.

У СБУ повідомили, що порт є завершальним вузлом Балтійської трубопровідної системи. В результаті атаки сталося загоряння одного з суден, що знаходилися на території порту, а також насосної станції. Робота з відвантаження нафти була тимчасово зупинена. За попередніми підрахунками, призупинення експорту може обходитися російському бюджету приблизно в 41 мільйон доларів на добу.

Удари вглиб РФ: новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що в РФ НПЗ і стратегічні об'єкти були під ударом. У країні-агресорі Росії лунали потужні вибухи.

Нагадаємо, командир Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (позивний "Мадяр") повідомив подробиці нічних ударів по енергетичних об'єктах країни-агресора РФ. За його даними, в результаті атаки була вражена лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) в населеному пункті Найтоповичі Брянської області.

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно Сили оборони вдруге завдали удару по Сизранському НПЗ в Самарській області. Це підприємство має річну потужність 8,5 млн тонн і виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут і бітум.

Про особу: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

Володимир Путін Марія Максакова розпад Росії
Енергосистема на межі: у ДТЕК заявили про погіршення ситуації зі світлом

Енергосистема на межі: у ДТЕК заявили про погіршення ситуації зі світлом

20:54Енергетика
"Українські позиції чіткі": Зеленський розкрив перші деталі переговорів в Абу-Дабі

"Українські позиції чіткі": Зеленський розкрив перші деталі переговорів в Абу-Дабі

20:16Політика
Багато годин без світла: нові графіки вимкнення світла у Сумах на 24 січня

Багато годин без світла: нові графіки вимкнення світла у Сумах на 24 січня

20:16Енергетика
Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

Козацьку назву стер СРСР: яке місто називалося на честь організатора Голодомору

Козацьку назву стер СРСР: яке місто називалося на честь організатора Голодомору

Китайський гороскоп на завтра, 24 січня: Зміям - удача, Собакам - щасливий випадок

Китайський гороскоп на завтра, 24 січня: Зміям - удача, Собакам - щасливий випадок

Гороскоп на завтра 24 січня: Водоліям - образа, Овнам - неочікуваний вчинок

Гороскоп на завтра 24 січня: Водоліям - образа, Овнам - неочікуваний вчинок

Буде кохання і хороший дохід: який знак зодіаку зітхне вільніше в кінці зими

Буде кохання і хороший дохід: який знак зодіаку зітхне вільніше в кінці зими

20:54

Енергосистема на межі: у ДТЕК заявили про погіршення ситуації зі світлом

20:50

Копали двір — знайшли скарб: монети під доріжкою оцінили у величезну суму

20:16

"Українські позиції чіткі": Зеленський розкрив перші деталі переговорів в Абу-Дабі

20:16

Багато годин без світла: нові графіки вимкнення світла у Сумах на 24 січня

20:13

Потужність зросте миттєво: названо простий і швидкий спосіб "оживити" авто

Путін став баластом для російських еліт, вони вивчають кейси Мадуро і Каддафі – Максакова
19:56

Українець створив термокапсулу, де можна зігрітися без опалення

19:48

Максакова назвала головну умову закінчення війни і краху режиму Путіна

19:35

Секрет, який знають одиниці: чи "вбиває" батарею нічна зарядка телефону

19:21

Україну знову засипатиме снігом: невтішний прогноз на найближчі дні

19:20

Бензин та дизель в Україні стрімко подорожчають: коли ціни на АЗС підуть вгору

19:10

Трамп і Давос: іронія долі

18:46

"План процвітання" України: в Politico розкрили деталі угоди ЄС і США

18:40

Знімала 20000, видало 6000: банкомат Приватбанку "оббирав" дівчину

18:34

Вчені були вражені: австрійська корова проявила справжню кмітливість

18:29

Чому не можна підмітати підлогу 24 січня: суворі прикмети у свято цього дня

18:11

Відключення світла 24 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

17:37

У ті часи так робили всі: дивні звички з СРСР, які сьогодні викликають шок

17:35

Прем'єра 4 сезону "Ромео і Джульєтта з Черкас" на ТЕТ: хто зіграє Юлю

17:29

Знахідка змусила заціпеніти: звичайна покупка в секонд-хенді обернулася сюрпризом

17:16

Домовились ще в серпні: ЗМІ розкрили угоду Трампа і Путіна щодо війни

17:06

Долар різко полетів вниз, а євро мчить вгору: новий курс валют на 26 січня

16:36

Ці китайські знаки зодіаку скоро кардинально змінять життя - хто вони

16:30

Чому кішки і собаки товстіють: прості поради, які врятують вихованців

16:27

"Багато сміття": Злату Огневич обурили росіяни за кордоном

16:07

Аварійні відключення: в Укренерго назвали причину та умову повернення графіків

16:03

Як правильно завести автомобіль на морозі - метод подвійного запуску

16:01

Потужний удар по ворогу: ЗСУ знищили важливу для росіян нафтобазу, подробиці

15:51

Помста на кухні: як випадкова образа дала світові картопляні чипси

15:38

Співачку-путіністку Успенську зі скандалом висадили з літака - що сталося

15:30

Олександр Рибак оголосив про повернення на Євробачення — деталі

15:19

Замість морозів буде +7 градусів: коли чекати на відчутне потепління

15:10

Замете снігом, але морози відступлять: коли у Полтаві та області потепліє

14:59

Чи є в українській мові слово "спасибі" - мовознавиця розставила крапки над "і"

14:35

"Гоу хом, леді": Леся Нікітюк емоційно висловилася про блекаути

14:29

П'ять шарів — не вихід: як насправді потрібно одягатися взимку

13:58

Служив кулеметником: зірка фільму "Ти — космос" отримав особливе звання

13:40

Пєсков виступив з цинічною умовою щодо Донбасу перед переговорами в Абу-Дабі

13:37

Новий турецький серіал "Нічна казка" покаже телеканал Бігуді: коли дивитися

13:37

Чому 24 січня не можна стригти волосся і нігті: яке церковне свято

13:33

За роки війни Порошенко за рівнем недовіри наздогнав Бойка та Арестовича - експерт назвав причини

13:24

Переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися: що відомо

13:09

Еліти РФ мають прийняти рішення: Максакова оцінила шанси на усунення Путіна

13:08

Бризки соку більше не проблема: блогерка показала, як швидко почистити гранат

13:01

Як врятувати квітку, яка повністю пересохла: типові помилки та рішення

12:34

На Рівненщину насувається значне потепління: коли температура підніметься до +4

12:28

Ожеледь і дрібний сніг: яка погода буде сьогодні в Харкові

12:15

"Обличчя, на яке не могла дивитися": Кухар розкрила наслідки невдалої процедури

11:54

Мирні переговори в Абу-Дабі: в Axios назвали основну тему зустрічі України, РФ і США

11:54

Можуть притягувати бідність: 5 предметів, які обов'язково варто викинути з дому

11:53

Козацьку назву стер СРСР: яке місто називалося на честь організатора Голодомору

