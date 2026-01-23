Максакова назвала головну умову закінчення війни і краху режиму Путіна

Україна повинна продовжувати атаки на об'єкти нафтогазового комплексу РФ, переконана Марія Максакова.

Марія Максакова оцінила ймовірність падіння режиму Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Facebook/MaksakovaMaria, ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Важливе із заяв Максакової:

Ситуація з ціною на нафту - це наріжний камінь режиму Путіна

Великою проблемою для Кремля стане повернення з війни сотень тисяч її учасників

Україна повинна продовжувати атаки на об'єкти нафтогазового комплексу РФ

Оперна співачка, громадська діячка, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова прокоментувала питання про те, чи є зараз у Росії слабкі місця, через які Кремлю потрібно шукати способи закінчити війну.

"Перш за все, це ситуація з ціною на нафту, це наріжний камінь. Там "тришкин кафтан", клаптикова ковдра, яку російська верхівка намагається ділити, але вже не вистачає", - підкреслила вона під час чату в Главреді.

За її словами, великою проблемою для Кремля також стане повернення з війни сотень тисяч учасників т.зв. "СВО".

"Також Кремль дуже боїться деморалізованих, осатанілих і оскотинілих м'ясників, які в кількості понад 700 тисяч після демобілізації поповзуть до рідних пенатів. Адже в Кремлі бачать, як поводиться навіть деяка кількість цих вже не людиноподібних. Розплодити неадекватних вбивць і м'ясників, кілька років поспіль влаштовувати їм соціальний ліфт, платити їм нечувані гроші при їхній відсутній кваліфікації, надавати їм почесті Кремль просто боїться", - впевнена вона.

Екс-депутат Держдуми нагадала про те, що деякі історики вважають, що Російська імперія впала після демобілізації після російсько-японської війни.

"Також недовго проіснував Радянський Союз після того, як повернулися "ті, хто віддавали свій інтернаціональний борг" з Афганістану. Ось тільки зараз масштаби всього цього кратно більші. Значить, за розрахунками Кремля, для них це критична, навіть непідйомна маса, яка загрожує режиму самим своїм існуванням", - пояснила вона.

Максакова також переконана в тому, що Україна повинна продовжувати атаки на об'єкти нафтогазового комплексу РФ.

"Причому часто цей видобуток має замкнутий цикл, і, якщо він зупиняється, його неможливо перезапустити. Тому потрібно думати, яким чином завдати максимальної шкоди всьому цьому напрямку. Крім того, в Балтійське море Путін зібрав все істотне і витратив багато грошей, коли будував порти Санкт-Петербурга, Виборга, Усть-Луги тощо. Там є цілий ряд об'єктів, які потрібно безперервно піддавати впливу "благодатного вогню" <...> Ямальський хрест – це з'єднання такої кількості трубопроводів, що там просто не помилишся з метою удару. Ямальський хрест вже зачекався і прагне уваги до себе. Це було б дуже палко і яскраво", – додала вона.

Удари вглиб РФ: дані СБУ

Безпілотні літальні апарати, задіяні Службою безпеки України, завдали удару по найбільшому нафтоналивному порту Росії на Балтиці – Приморську.

У СБУ повідомили, що порт є завершальним вузлом Балтійської трубопровідної системи. В результаті атаки сталося загоряння одного з суден, що знаходилися на території порту, а також насосної станції. Робота з відвантаження нафти була тимчасово зупинена. За попередніми підрахунками, призупинення експорту може обходитися російському бюджету приблизно в 41 мільйон доларів на добу.

Удари вглиб РФ: новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що в РФ НПЗ і стратегічні об'єкти були під ударом. У країні-агресорі Росії лунали потужні вибухи.

Нагадаємо, командир Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (позивний "Мадяр") повідомив подробиці нічних ударів по енергетичних об'єктах країни-агресора РФ. За його даними, в результаті атаки була вражена лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) в населеному пункті Найтоповичі Брянської області.

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно Сили оборони вдруге завдали удару по Сизранському НПЗ в Самарській області. Це підприємство має річну потужність 8,5 млн тонн і виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут і бітум.

Про особу: Марія Максакова Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

