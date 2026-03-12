Тріумф бразильців та шедевр "ножицями": Шахтар у яскравому стилі переграв Лех

Коротко:
- "Шахтар" переміг "Лех" у 1/8 Ліги конференцій — 3:1
- Голи забили Марлон Гомес, Невертон та Ізакі
- Матч-відповідь відбудеться 19 березня у Кракові
Донецький "Шахтар" успішно розпочав єврокубкову весну, здобувши виїзну перемогу над польським "Лехом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій — 3:1, повідомляє "Суспільне спорт".
Український клуб напряму потрапив до цього етапу з шостого місця основного раунду, а "Лех" грав стиковий плейоф і у лютому пройшов фінський КуПС (2:0, 1:0).
Не пропустіть важливе - приєднуйтесь до нас у WhatsApp.
Хід матчу та голи
Матч розпочався для "гірників" з неприємного моменту: на 27-й хвилині через травму поле залишив Дмитро Криськів, а його замінив Марлон Гомес. Сам бразилець незабаром відкрив рахунок: на 36-й хвилині він реалізував вихід на голкіпера після п’ятої передачі Кауна Еліаса — 1:0.
Після перерви "Шахтар" подвоїв перевагу: на 48-й хвилині Невертон залишився без опіки у штрафному та першим дотиком відправив м’яч у ворота — 2:0. "Лех" скоротив відставання на 70-й хвилині: Мікаель Ісхак реалізував атаку після красивого сейву Дмитра Різника — 1:2.
Остаточну крапку у матчі поставив Ізакі, який на 85-й хвилині забив ефектним ударом через себе, встановивши рахунок 3:1.
Рахунок матчу: "Лех" — "Шахтар" 1:3
Голи: Ісхак, 70 — Марлон Гомес, 36; Невертон, 48; Ізакі, 85
Матч-відповідь
Матч-відповідь відбудеться 19 березня у польському Кракові. Переможець пари вийде у чвертьфінал, де зіграє проти нідерландського АЗ або чеської "Спарти".
Футбол - новини за темою
Як раніше писав Главред, головний тренер збірної України Сергій Ребров може зіткнутися з кадровими проблемами перед стиковими матчами кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2026. Один із ключових захисників команди, Микола Матвієнко, отримав травму під час підготовки у клубі.
Крім того, Через серйозні кадрові втрати національна збірна України може отримати нові обличчя у складі перед півфінальним стиковим матчем відбору ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня. Про це повідомляє в ефірі УПЛ ТБ головний тренер команди Сергій Ребров.
Нагадаємо, що трансфер Михайла Мудрика з донецького "Шахтаря" до лондонського "Челсі" став рекордним для українського футболу. Проте через три роки після угоди "гірники" можуть зіткнутися з серйозними юридичними проблемами.
Читайте також:
- Україна – Швеція: збірна стикнулася з кадровими проблемами, хто не зіграє
- Шовковський вперше відкрив подробиці звільнення : що сталося за лаштунками клубу
- Невтішна новина для збірної: ще один ключовий гравець може не вийти проти Швеції
Про джерело: "Суспільне"
Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред