Тріумф бразильців та шедевр "ножицями": Шахтар у яскравому стилі переграв Лех

Руслан Іваненко
12 березня 2026, 21:56оновлено 12 березня, 22:48
Команда готується до поєдинку у Кракові, де вирішиться, хто пройде у чвертьфінал.
"Шахтар" здобуває виїзну перемогу над "Лехом" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcshakhtar/photos

Коротко:

  • "Шахтар" переміг "Лех" у 1/8 Ліги конференцій — 3:1
  • Голи забили Марлон Гомес, Невертон та Ізакі
  • Матч-відповідь відбудеться 19 березня у Кракові

Донецький "Шахтар" успішно розпочав єврокубкову весну, здобувши виїзну перемогу над польським "Лехом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій — 3:1, повідомляє "Суспільне спорт".

Український клуб напряму потрапив до цього етапу з шостого місця основного раунду, а "Лех" грав стиковий плейоф і у лютому пройшов фінський КуПС (2:0, 1:0).

Хід матчу та голи

Матч розпочався для "гірників" з неприємного моменту: на 27-й хвилині через травму поле залишив Дмитро Криськів, а його замінив Марлон Гомес. Сам бразилець незабаром відкрив рахунок: на 36-й хвилині він реалізував вихід на голкіпера після п’ятої передачі Кауна Еліаса — 1:0.

Після перерви "Шахтар" подвоїв перевагу: на 48-й хвилині Невертон залишився без опіки у штрафному та першим дотиком відправив м’яч у ворота — 2:0. "Лех" скоротив відставання на 70-й хвилині: Мікаель Ісхак реалізував атаку після красивого сейву Дмитра Різника — 1:2.

Остаточну крапку у матчі поставив Ізакі, який на 85-й хвилині забив ефектним ударом через себе, встановивши рахунок 3:1.

Ліга конференцій УЄФА / Інфографіка: Главред

Рахунок матчу: "Лех" — "Шахтар" 1:3

Голи: Ісхак, 70 — Марлон Гомес, 36; Невертон, 48; Ізакі, 85

Матч-відповідь

Матч-відповідь відбудеться 19 березня у польському Кракові. Переможець пари вийде у чвертьфінал, де зіграє проти нідерландського АЗ або чеської "Спарти".

Як раніше писав Главред, головний тренер збірної України Сергій Ребров може зіткнутися з кадровими проблемами перед стиковими матчами кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2026. Один із ключових захисників команди, Микола Матвієнко, отримав травму під час підготовки у клубі.

Крім того, Через серйозні кадрові втрати національна збірна України може отримати нові обличчя у складі перед півфінальним стиковим матчем відбору ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня. Про це повідомляє в ефірі УПЛ ТБ головний тренер команди Сергій Ребров.

Нагадаємо, що трансфер Михайла Мудрика з донецького "Шахтаря" до лондонського "Челсі" став рекордним для українського футболу. Проте через три роки після угоди "гірники" можуть зіткнутися з серйозними юридичними проблемами.

16:32

Ціна нафти може злетіти вище $200 за барель: експерт озвучив найгірший сценарійВідео

16:27

6 речей, які перетворюють двір на магніт для ос - як позбутися комах

