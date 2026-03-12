Ціна нафти може злетіти вище $200 за барель: експерт озвучив найгірший сценарій

Хоча наразі світові сховища заповнені нафтою, тривала війна на Близькому Сході може подвоїти вартість.

https://glavred.net/economics/cena-nefti-mozhet-vzletet-vyshe-200-za-barrel-ekspert-ozvuchil-hudshiy-scenariy-10748360.html Посилання скопійоване

Гардус розкрив реальні запаси нафти у світі / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Гардуса:

Різке зростання світових цін на нафту може спровокувати війна в Ірані

У разі затяжного конфлікту Brent може зрости до 150-200 доларів за барель

Наразі подорожчання спричинене панікою на ринку, а не дефіцитом

Війна в Ірані може спровокувати небачене досі зростання цін на нафту. Барель нафти Brent може подорожчати до 200 доларів у разі затяжної війни на Близькому Сході. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус.

"Найбільша цифра з озвучених серйозними джерелами зараз – 215 доларів за барель Brent. Такий прогноз озвучила The Wall Street Journal у разі багатомісячної війни", - зауважив він.

відео дня

За словами Гардуса, нині ціни на нафту значною мірою формуються через паніку та психологічні фактори, адже фізичного дефіциту на ринку поки немає. Перед початком війни у танкерах по всьому світу перебувало близько 240 млн барелів нафти, а значні запаси зберігаються і в наземних сховищах.

Дивіться відео інтервʼю Максима Гардуса Главреду про ціни на бензин в Україні:

"За різними оцінками, оскільки ринок і чутки про можливу війну в Ірані існували давно, в них накопичили 8-9 млрд барелів. Тобто бензин на заправках закінчиться зовсім не скоро, не завтра. Ще тиждень війни не призведе до фізичного дефіциту. І два, і три тижні теж не призведуть", - зазначив Гардус.

Втім, на думку експерта, ситуація може змінитися, якщо бойові дії затягнуться на кілька місяців, адже через Ормузька протока транспортується близько 20% світових поставок нафти. У такому випадку ціни можуть стрімко зрости.

"Якщо почнеться наземна операція (в Ірані - ред.), зростання до 150 доларів за барель буде практично гарантоване ще до кінця цього місяця. 200 – не знаю, можливо. Дуже можливо", - припустив Гардус.

Ціна на нафту / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - новини за темою

Як повідомляв Главред, ціни на пальне в Україні зростають через напружену ситуацію на Близькому Сході. Однак говорити про бензин по 100 грн за літр поки передчасно, вважає заступник голови Всеукраїнська аграрна рада Денис Марчук.

Також дизель подорожчав приблизно на 5 грн за літр. Аналітик Олександр Сиренко зазначив, що ринок уже близько десяти днів перебуває у нестабільному стані через вплив міжнародних факторів і коливання курсу гривні. За його словами, тиск на ціни може зберігатися, тому швидкого повернення до нижчих цін не очікується.

Крім цього, голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус вважає, що різке подорожчання пального до 100–150 грн за літр наразі малоймовірне, попри зростання світових цін на нафту. За його словами, чутки про таке зростання безпідставні, а у разі дефіциту ціни можуть стримати за рахунок стратегічних запасів пального.

Читайте також:

Про персону: Максим Гардус Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн. Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред