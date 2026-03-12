Рус
Ціна нафти може злетіти вище $200 за барель: експерт озвучив найгірший сценарій

Руслана Заклінська
12 березня 2026, 16:32
Хоча наразі світові сховища заповнені нафтою, тривала війна на Близькому Сході може подвоїти вартість.
Ціна нафти може злетіти вище $200 за барель: експерт озвучив найгірший сценарій
Гардус розкрив реальні запаси нафти у світі / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Гардуса:

  • Різке зростання світових цін на нафту може спровокувати війна в Ірані
  • У разі затяжного конфлікту Brent може зрости до 150-200 доларів за барель
  • Наразі подорожчання спричинене панікою на ринку, а не дефіцитом

Війна в Ірані може спровокувати небачене досі зростання цін на нафту. Барель нафти Brent може подорожчати до 200 доларів у разі затяжної війни на Близькому Сході. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус.

"Найбільша цифра з озвучених серйозними джерелами зараз – 215 доларів за барель Brent. Такий прогноз озвучила The Wall Street Journal у разі багатомісячної війни", - зауважив він.

За словами Гардуса, нині ціни на нафту значною мірою формуються через паніку та психологічні фактори, адже фізичного дефіциту на ринку поки немає. Перед початком війни у танкерах по всьому світу перебувало близько 240 млн барелів нафти, а значні запаси зберігаються і в наземних сховищах.

Дивіться відео інтервʼю Максима Гардуса Главреду про ціни на бензин в Україні:

"За різними оцінками, оскільки ринок і чутки про можливу війну в Ірані існували давно, в них накопичили 8-9 млрд барелів. Тобто бензин на заправках закінчиться зовсім не скоро, не завтра. Ще тиждень війни не призведе до фізичного дефіциту. І два, і три тижні теж не призведуть", - зазначив Гардус.

Втім, на думку експерта, ситуація може змінитися, якщо бойові дії затягнуться на кілька місяців, адже через Ормузька протока транспортується близько 20% світових поставок нафти. У такому випадку ціни можуть стрімко зрости.

"Якщо почнеться наземна операція (в Ірані - ред.), зростання до 150 доларів за барель буде практично гарантоване ще до кінця цього місяця. 200 – не знаю, можливо. Дуже можливо", - припустив Гардус.

Ціна нафти може злетіти вище $200 за барель: експерт озвучив найгірший сценарій
Ціна на нафту / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, ціни на пальне в Україні зростають через напружену ситуацію на Близькому Сході. Однак говорити про бензин по 100 грн за літр поки передчасно, вважає заступник голови Всеукраїнська аграрна рада Денис Марчук.

Також дизель подорожчав приблизно на 5 грн за літр. Аналітик Олександр Сиренко зазначив, що ринок уже близько десяти днів перебуває у нестабільному стані через вплив міжнародних факторів і коливання курсу гривні. За його словами, тиск на ціни може зберігатися, тому швидкого повернення до нижчих цін не очікується.

Крім цього, голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус вважає, що різке подорожчання пального до 100–150 грн за літр наразі малоймовірне, попри зростання світових цін на нафту. За його словами, чутки про таке зростання безпідставні, а у разі дефіциту ціни можуть стримати за рахунок стратегічних запасів пального.

Про персону: Максим Гардус

Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн.

Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

    Зеленський розкрив, хто запускав перші "Шахеди" по Україні — і це не росіяни

    Зеленський розкрив, хто запускав перші "Шахеди" по Україні — і це не росіяни

    17:46Війна
    Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу

    Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу

    17:34Фронт
    "Це точно виграш": Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії

    "Це точно виграш": Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії

    17:16Енергетика
    Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

    Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

    Міль у шафі більше не проблема: перевірений домашній засіб

    Міль у шафі більше не проблема: перевірений домашній засіб

    Три знаки зодіаку скоро будуть гребти гроші лопатою - хто вони

    Три знаки зодіаку скоро будуть гребти гроші лопатою - хто вони

    Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

    Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

    Застосування 5 статті НАТО проти Ірану: відомо, що може підштовхнути Європу

    11:25

