Перешкода для миру: ЗМІ дізналися, про серйозне незадоволення Трампа Путіним

Російський диктатор отримав перші сигнали про розчарування Трампа.

https://glavred.net/war/prepyatstvie-dlya-mira-smi-uznali-o-sereznom-nedovolstvetrampa-putinym-10731059.html Посилання скопійоване

Стратегія Росії набридає Трампу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Головне:

Путін розчаровує Трампа все більше

Кремлівський диктатор отримав сигнали від президента США

Стратегія РФ на переговорах стомлює американців

Президент США Дональд Трамп відчуває дедалі більше розчарування у кремлівському диктаторі. Він вважає, що очільник країни-агресорки Росії Володимир Путін є більшою перешкодою на шляху до миру в Україні, ніж президент України Володимир Зеленський.

Про це пише видання The Telegraph з посиланням на власні джерела. Вони зазначають, що американський лідер надіслав Путіну відповідні сигнали. Ними стали рішення захопити нафтовий танкер під російським прапором та підтримати новий законопроект про санкції.

відео дня

"Він працює за принципом батога і пряника. І я думаю, що у нього закінчилися пряники", - зазначило близьке до оточення президента США джерело.

Інший співрозмовник додав, що Трамп вважає російську стратегію під час переговорів "два кроки вперед і один крок назад" дедалі "стомлюючою".

Чи зможе Путін торгуватися з Трампом щодо України - прогноз експерта

Главред писав, що у США і Росії збігаються інтереси щодо Венесуели і Гренландії. Тому виникає побоювання, що кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін може цим скористатися.

Однак на думку політичного експерта Максима Розумного, навряд чи главі Кремля вдасться використати ці питання, як предмет торгу з очільником США Дональдом Трампом в обмін на поступки по Україні. На це є декілька причин.

Кроки США задля миру в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Дональд Трамп схвалив двопартійний законопроект про санкції проти Росії. Цей законопроект в США вважають "дуже доречним, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а Путін тільки й робить, що продовжує вбивати невинних".

Напередодні також Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі США у майбутній обороні України, але лише через впевненість в тому, що Росія не здійснить ще одну спробу вторгнення в країну.

Раніше повідомлялося, радники президента США Дональда Трампа зустрілися з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення плану завершення війни в України.

Більше новин:

Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред