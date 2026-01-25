У США говорять про прорив у переговорах та можливу зустріч Зеленського й Путіна

Американські джерела стверджують, що під час двосторонніх і тристоронніх діалогів "обговорювали все" і "ніхто не ухилявся від обговорення жодного питання".

У США вважають, що просунулися "дуже близько" до зустрічі Зеленського і Путіна / Колаж: Главред, фото: скриншот, Володимир Зеленський/Telegram

Основне:

Переговори в Абу‑Дабі показали помітний прогрес

США заявляють про близькість до зустрічі Зеленського й Путіна

Україна зберігає обережність і не робить висновків

Переговори між делегаціями США, України та Росії, що відбулися в Абу‑Дабі, продемонстрували несподівано високий рівень поступу. Про це повідомили американські чиновники, на яких посилається Axios. За їхніми оцінками, учасники діалогу вперше за тривалий час підійшли впритул до потенційної зустрічі Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, хоча остаточних рішень поки немає.

Один із представників США охарактеризував ситуацію як "дуже близьку" до прямого контакту двох президентів. За його словами, під час двосторонніх і тристоронніх раундів сторони не уникали жодної теми, а атмосфера була "неочікувано конструктивною". Чиновник зазначив, що учасники демонстрували готовність шукати рішення без тиску чи підказок, зберігаючи взаємну повагу.

Американські джерела також звернули увагу на символічний момент: наприкінці другого дня переговорів усі три делегації сіли за спільний обід. Один зі співрозмовників описав атмосферу як "майже дружню", що, за його словами, вселило обережний оптимізм щодо подальшого прогресу.

Українська сторона, утім, зберігає стриманість. Представник Києва підтвердив, що певні зрушення є, але наголосив: ключове питання — чи готовий Путін справді завершити війну та чи надасть своїм переговірникам реальні повноваження для ухвалення рішень. "Поки що надто рано робити висновки", — підкреслив український посадовець.

Переговори про припинення війни в Україні - думка ексгенсека НАТО

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нинішній етап війни в Україні має затяжний, виснажливий характер, і в Росії це усвідомлюють. За його словами, Володимир Путін може піти на переговори про мир за умови збереження стійкої підтримки України з боку західних країн.

Про що свідчить динаміка переговорів - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни тривають і наразі жодна зі сторін не демонструє готовності вийти з процесу.

За словами експерта, динаміка переговорів свідчить про поступове наближення війни до сценарію заморожування бойових дій. Водночас роль Європи у цьому процесі зменшується.

"Європа також хоче брати участь у цьому, але вона, на жаль, стала другорядним учасником. Питання війни поступово рухається до заморожування, незважаючи на певне гальмування з боку Європи, яка не здатна самостійно дати відсіч Росії", - зазначив Клочок.

Переговори в Абу-Дабі 23-24 січня - головне

Як повідомляв Главред, на переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі 23 січня обговорювали умови завершення війни. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України чітка, а ключовим є готовність Росії припинити агресію.

За підсумками першого дня компромісу досягти не вдалося. Обговорювалися територіальні питання, однак результату немає, що підтвердив масований обстріл України. США тиснуть на Київ, а Росія наполягає на поступках і прагне контролювати східну промислову зону Донбасу.

У суботу, 24 січня, завершився другий раунд переговорів, який тривав понад три години. Журналіст Axios Барак Равід охарактеризував зустріч як "позитивну" та "конструктивну".

Згодом президент Зеленський заявив, що дводенні тристоронні переговори України, США та Росії в ОАЕ пройшли конструктивно. Обговорювали параметри завершення війни. За його словами, сторони домовились доповісти лідерам і підготувати наступні зустрічі.

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

