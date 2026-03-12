Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка на заправці за 39 с

Головоломки вважаються відмінним способом тренування мозку.

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають поліпшити концентрацію, розвивають пам'ять і стимулюють уважність до деталей.

Одним з найпопулярніших видів таких завдань залишаються завдання формату "Знайдіть відмінності". У них необхідно порівняти дві на перший погляд однакові картинки і виявити невеликі відмінності між ними. Саме такі візуальні тести часто використовують для тренування спостережливості, пише Jagranjosh.

Готові перевірити себе?

Уважно подивіться на два зображення чоловіка, який заправляє автомобіль бензином. Спочатку може здатися, що картинки повністю однакові, проте насправді між ними приховані три невеликі відмінності.

Ваше завдання - знайти всі відмінності всього за 39 секунд. Це може бути що завгодно: зміна кольору, форми предмета або навіть невелика різниця в розташуванні деталей.

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Постарайтеся зосередитися і уважно розглянути кожну частину зображення - іноді найменші елементи виявляються ключем до розгадки.

Вдалося знайти всі три відмінності?

Якщо так - вітаємо! Це свідчить про розвинену спостережливість і відмінну увагу до деталей.

Якщо ж знайти відмінності не вдалося, не переживайте - ви можете подивитися правильну відповідь нижче і порівняти її зі своїми припущеннями.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

