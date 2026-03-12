Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка на заправці за 39 с

Головоломки допомагають поліпшити концентрацію, розвивають пам'ять і стимулюють уважність до деталей.
Одним з найпопулярніших видів таких завдань залишаються завдання формату "Знайдіть відмінності". У них необхідно порівняти дві на перший погляд однакові картинки і виявити невеликі відмінності між ними. Саме такі візуальні тести часто використовують для тренування спостережливості, пише Jagranjosh.
Готові перевірити себе?
Уважно подивіться на два зображення чоловіка, який заправляє автомобіль бензином. Спочатку може здатися, що картинки повністю однакові, проте насправді між ними приховані три невеликі відмінності.
Ваше завдання - знайти всі відмінності всього за 39 секунд. Це може бути що завгодно: зміна кольору, форми предмета або навіть невелика різниця в розташуванні деталей.
Постарайтеся зосередитися і уважно розглянути кожну частину зображення - іноді найменші елементи виявляються ключем до розгадки.
Вдалося знайти всі три відмінності?
Якщо так - вітаємо! Це свідчить про розвинену спостережливість і відмінну увагу до деталей.
Якщо ж знайти відмінності не вдалося, не переживайте - ви можете подивитися правильну відповідь нижче і порівняти її зі своїми припущеннями.
Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні робота-сушіста за 23 секунди
- Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с
- Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні художника з полотном за 79 с
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред