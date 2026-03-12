Майже літо: коли Житомирщину прогріє до комфортних +18 градусів

Небо в регіоні 13 березня залишатиметься чистим від ранку і до самого вечора.

Якою буде погода на Житомирщині / Колаж Главред, фото: УНІАН, Pixabay

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у Житомирі 13 березня

Прогноз погоди на п'ятницю для Житомирської області

У Житомирі та по всій області 13 березня очікується справжній весняний контраст: ніч ще нагадуватиме про холодну пору року, зате день принесе майже квітневе тепло.

За прогнозами Житомирського обласного центру з гідрометеорології, небо залишатиметься чистим від сутінків і до вечора, тож сонце працюватиме на повну силу. Південно-східний вітер буде відчутним, але не різким - його пориви триматимуться в межах помірних значень.

У Житомирі температура вночі коливатиметься біля нульової позначки, а вдень повітря прогріється до комфортних +15…+17 градусів. В області картина подібна: ранковий холод може опускатися до -1, проте після сходу сонця регіон швидко перейде в теплий режим, місцями досягаючи +18 градусів.

Синоптики зазначають, що така погода стане одним із найтепліших днів березня та створить сприятливі умови для перших весняних городніх робіт і прогулянок.

Похолодання в Україні - прогноз синоптикині

В Україні триває справжня весняна тепла погода, але вже наступного тижня очікується деяке похолодання. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

"Перспектива. 17 березня очікується зниження температури повітря", - повідомила вона.

Водночас, за її словами, завтра, 12 березня, в Україні знову пануватиме антициклон і знову буде багато сонця.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 березня на Рівненщині очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Опадів синоптики не прогнозують.

У Дніпрі найближчими днями очікується тепла для березня погода без істотних опадів. Денна температура триматиметься в межах +14…+15 °C, а ночі залишаться прохолодними.

Крім того, начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань казав, що до кінця тижня середньодобова температура зросте до 5-7º тепла, що характерно для кінця березня-початку квітня.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

