Майже літо: коли Житомирщину прогріє до комфортних +18 градусів

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у Житомирі 13 березня
- Прогноз погоди на п'ятницюдля Житомирської області
У Житомирі та по всій області 13 березня очікується справжній весняний контраст: ніч ще нагадуватиме про холодну пору року, зате день принесе майже квітневе тепло.
За прогнозами Житомирського обласного центру з гідрометеорології, небо залишатиметься чистим від сутінків і до вечора, тож сонце працюватиме на повну силу. Південно-східний вітер буде відчутним, але не різким - його пориви триматимуться в межах помірних значень.
У Житомирі температура вночі коливатиметься біля нульової позначки, а вдень повітря прогріється до комфортних +15…+17 градусів. В області картина подібна: ранковий холод може опускатися до -1, проте після сходу сонця регіон швидко перейде в теплий режим, місцями досягаючи +18 градусів.
Синоптики зазначають, що така погода стане одним із найтепліших днів березня та створить сприятливі умови для перших весняних городніх робіт і прогулянок.
Похолодання в Україні - прогноз синоптикині
В Україні триває справжня весняна тепла погода, але вже наступного тижня очікується деяке похолодання. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.
"Перспектива. 17 березня очікується зниження температури повітря", - повідомила вона.
Водночас, за її словами, завтра, 12 березня, в Україні знову пануватиме антициклон і знову буде багато сонця.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 13 березня на Рівненщині очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Опадів синоптики не прогнозують.
У Дніпрі найближчими днями очікується тепла для березня погода без істотних опадів. Денна температура триматиметься в межах +14…+15 °C, а ночі залишаться прохолодними.
Крім того, начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань казав, що до кінця тижня середньодобова температура зросте до 5-7º тепла, що характерно для кінця березня-початку квітня.
Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології
Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред