Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Майже літо: коли Житомирщину прогріє до комфортних +18 градусів

Дар'я Пшеничник
12 березня 2026, 16:25
Небо в регіоні 13 березня залишатиметься чистим від ранку і до самого вечора.
Майже літо: коли Житомирщину прогріє до комфортних +18 градусів
Якою буде погода на Житомирщині / Колаж Главред, фото: УНІАН, Pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у Житомирі 13 березня
  • Прогноз погоди на п'ятницюдля Житомирської області

відео дня

У Житомирі та по всій області 13 березня очікується справжній весняний контраст: ніч ще нагадуватиме про холодну пору року, зате день принесе майже квітневе тепло.

За прогнозами Житомирського обласного центру з гідрометеорології, небо залишатиметься чистим від сутінків і до вечора, тож сонце працюватиме на повну силу. Південно-східний вітер буде відчутним, але не різким - його пориви триматимуться в межах помірних значень.

У Житомирі температура вночі коливатиметься біля нульової позначки, а вдень повітря прогріється до комфортних +15…+17 градусів. В області картина подібна: ранковий холод може опускатися до -1, проте після сходу сонця регіон швидко перейде в теплий режим, місцями досягаючи +18 градусів.

Синоптики зазначають, що така погода стане одним із найтепліших днів березня та створить сприятливі умови для перших весняних городніх робіт і прогулянок.

Похолодання в Україні - прогноз синоптикині

В Україні триває справжня весняна тепла погода, але вже наступного тижня очікується деяке похолодання. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

"Перспектива. 17 березня очікується зниження температури повітря", - повідомила вона.

Водночас, за її словами, завтра, 12 березня, в Україні знову пануватиме антициклон і знову буде багато сонця.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 березня на Рівненщині очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Опадів синоптики не прогнозують.

У Дніпрі найближчими днями очікується тепла для березня погода без істотних опадів. Денна температура триматиметься в межах +14…+15 °C, а ночі залишаться прохолодними.

Крім того, начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань казав, що до кінця тижня середньодобова температура зросте до 5-7º тепла, що характерно для кінця березня-початку квітня.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології

Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Житомирська область новости Житомира Погода в Житомирі Погода Житомирська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський розкрив, хто запускав перші "Шахеди" по Україні — і це не росіяни

Зеленський розкрив, хто запускав перші "Шахеди" по Україні — і це не росіяни

17:46Війна
Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу

Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу

17:34Фронт
"Це точно виграш": Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії

"Це точно виграш": Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії

17:16Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

Міль у шафі більше не проблема: перевірений домашній засіб

Міль у шафі більше не проблема: перевірений домашній засіб

Три знаки зодіаку скоро будуть гребти гроші лопатою - хто вони

Три знаки зодіаку скоро будуть гребти гроші лопатою - хто вони

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

Останні новини

17:53

Жінка ледве ходила через зайву вагу: як вона схудла і стала моделлю

17:46

Зеленський розкрив, хто запускав перші "Шахеди" по Україні — і це не росіяни

17:34

Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу

17:30

"Бігаємо лісом з криками": відома ведуча заявила про зникнення дитини

17:25

Росія "набиває кишені" на тлі війни в Ірані: експерт назвав три ключові вигоди Кремля

100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус
17:23

Відкрито продаж квитків на український екшн "На драйві": прем’єра – 9 квітня у кінотеатрах України

17:19

Жити стане легше: трьом знакам зодіаку судиться справжній тріумф

17:16

"Це точно виграш": Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії

17:15

Долар увімкнув турборежим: чи буде курс по 50 і що чекає на гривню, тривожний прогнозФото

Реклама
17:13

Шанс на джекпот зріс: професор придумав систему для гри в лотерею

16:45

В Україні буде власний "Залізний купол" - подробиці від Повітряних сил ЗСУ

16:40

Чоловік онкохворої російської ведучої виступив із розпачливим повідомленням

16:32

Тарас Цимбалюк несподівано висловився про роман із відомою актрисою — деталі

16:32

Ціна нафти може злетіти вище $200 за барель: експерт озвучив найгірший сценарійВідео

16:27

6 речей, які перетворюють двір на магніт для ос - як позбутися комах

16:25

Майже літо: коли Житомирщину прогріє до комфортних +18 градусів

15:41

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

15:18

Нічні морози нарешті відступлять: на Тернопільщину насуваються погодні зміни

15:18

Хто стане переможцем "Оскара-2026": прогнози букмекерів

15:15

Експортер квасолі до Європи з Житомирщини виявився повʼязаним із підсанкційним російським бізнесменом Фуксом – ЗМІ

Реклама
15:05

Наречена Клопотенка підпише шлюбний контракт - які умови кулінара

14:46

У справах НАБУ проти друзів Януковича не винесено жодного вироку – ЗМІ

14:30

На гачку опинився справжній гігант: рибалка витратив 2 роки на рекордВідео

14:29

Маленькі деталі, великий вплив: оновіть свій образ з аксесуарами C.P. Company новини компанії

14:24

Стає все менше: де в Україні найбільше пенсіонерів

14:19

РФ різко збільшила застосування бронетехніки: що стоїть за новою тактикою Кремля

14:09

В Україні раптово зростуть ціни на популярні продукти - прогноз

14:07

Попелиця боїться цього запаху:допоможе шкірка мандарина

13:57

Абсолютно новий рецепт торта "Бите скло" на Великдень 2026Відео

13:56

Кому молитися про зцілення 13 березня: яке церковне свято

13:55

Останні теплі дні в Україні: коли температура різко впаде до +4 градусів

13:24

Як сказати "мне все равно" українською правильно: найвлучніші варіанти

13:23

Помилка при пранні, яку багато хто робить роками: експерти пояснили нюанс

13:12

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

13:10

По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: в Україні анонсували нові виплати

13:10

Родзинки чи ізюм - як сказати українською: пояснення здивує багатьох

13:06

"Супер-красуні": з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з сестрами

13:01

Буде новий 5-бальний шторм: коли влупить нова магнітна буря

12:43

Мінус ППО і тисячі снарядів: ЗСУ завдали удару по важливих об'єктах армії РФ

12:27

Гороскоп Таро на завтра, 13 березня: Близнюкам - поступки, Терезам - планувати

Реклама
12:20

Лише одиниці скажуть, куди може їхати водій: підступний тест з ПДРВідео

12:16

Температура різко підскочить: на Рівненщину йде весняне потепління

12:11

Мобілізація в Україні: Рада готує нові жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ

12:07

"Дно, яке я пробиваю": Lida Lee вперше висловилася про залежність

12:06

Тодоренко випадково засвітила хворобу на тілі

11:59

Пара продала будинок і живе на круїзному лайнері: так виявилося дешевше

11:57

До Одеси прийде майже літнє тепло: синоптики здивували прогнозом на квітень 2026 року

11:26

Застосування 5 статті НАТО проти Ірану: відомо, що може підштовхнути Європу

11:25

Китайський гороскоп на завтра, 13 березня: Бикам - сльози, Кроликам - стрес

11:14

Кремль спробував зам’яти удар по заводу Кремній Ел: воєнкори РФ вибухнули реакцією - ISW

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти