Зеленський розкрив, хто запускав перші 'Шахеди' по Україні — і це не росіяни

Глава держави розповів, хто керував першими "Шахедами" по Україні та навчав російських операторів.

Президент пояснив роль Ірану у постачанні зброї Росії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Перші "Шахеди" по Україні запускали іранські оператори

Російські військові тоді ще не керували дронами

Іран допомагав Росії озброєнням до вторгнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час перших атак дронів-камікадзе по Україні російські військові ще не керували безпілотниками — їх запускали іранські оператори, які одночасно навчали росіян працювати з цими БпЛА. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами разом із президентом Румунії Нікушор Дан, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання щодо можливого зростання напруги на кордоні та ризиків так званого "іранського фронту" у зв’язку з розміщенням військ Сполучені Штати Америки на базах у Румунія, Зеленський наголосив на ролі Іран у підтримці Росія.

"Ми знаємо, як запускалися перші "Шахеди". Руських операторів не було. Були оператори іншої країни — країни, звідки приїхали "Шахеди". Тому що треба було навчати їх (росіян - ред.), і вони їх навчали в реальній війні. Тому говорити, чи ми не відкриємо іранський фронт — Іран давним-давно є союзником Росії: і за документами, і в реальних діях", — сказав він.

Президент також зазначив, що Іран допомагав Росії озброєнням ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Окремо Зеленський прокоментував можливе посилення військової присутності США в Румунії, наголосивши, що такі рішення є суверенним правом держави.

"Румунія — член НАТО. Я думаю, будь-які додаткові сили, напевно (я просто не знаю деталей) посилюють країну. Безумовно, тим більше, що це Сполучені Штати Америки, це ж союзники. Ми не є членом НАТО, щоб дискутувати на цю тему більш глибоко", — додав він.

Шахед / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як писав Главред, 7 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Під час обстрілу були влучання в різні об'єкти, але незмінними цілями для окупантів залишаються промислові об'єкти та портова інфраструктура.

Крім того, Повітряні Сили повідомили, що протиповітряна оборона України збила або придушила 19 ракет і 453 безпілотника. Серед знищених цілей - вісім балістичних ракет Іскандер-М/С-400 і 11 крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, що російські окупанти атакували поїзд Київ - Суми безпілотником. Це сталося вранці 8 березня. На момент удару в поїзді було 200 пасажирів. У пресслужбі Укрзалізниці уточнили, що серед пасажирів і залізничників постраждалих немає.

