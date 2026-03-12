Зеленський розкрив, хто запускав перші 'Шахеди' по Україні — і це не росіяни

Коротко:
- Перші "Шахеди" по Україні запускали іранські оператори
- Російські військові тоді ще не керували дронами
- Іран допомагав Росії озброєнням до вторгнення
Президент Володимир Зеленський заявив, що під час перших атак дронів-камікадзе по Україні російські військові ще не керували безпілотниками — їх запускали іранські оператори, які одночасно навчали росіян працювати з цими БпЛА. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами разом із президентом Румунії Нікушор Дан, передає Укрінформ.
Відповідаючи на запитання щодо можливого зростання напруги на кордоні та ризиків так званого "іранського фронту" у зв’язку з розміщенням військ Сполучені Штати Америки на базах у Румунія, Зеленський наголосив на ролі Іран у підтримці Росія.
"Ми знаємо, як запускалися перші "Шахеди". Руських операторів не було. Були оператори іншої країни — країни, звідки приїхали "Шахеди". Тому що треба було навчати їх (росіян - ред.), і вони їх навчали в реальній війні. Тому говорити, чи ми не відкриємо іранський фронт — Іран давним-давно є союзником Росії: і за документами, і в реальних діях", — сказав він.
Президент також зазначив, що Іран допомагав Росії озброєнням ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Окремо Зеленський прокоментував можливе посилення військової присутності США в Румунії, наголосивши, що такі рішення є суверенним правом держави.
"Румунія — член НАТО. Я думаю, будь-які додаткові сили, напевно (я просто не знаю деталей) посилюють країну. Безумовно, тим більше, що це Сполучені Штати Америки, це ж союзники. Ми не є членом НАТО, щоб дискутувати на цю тему більш глибоко", — додав він.
