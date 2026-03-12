Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Зеленський розкрив, хто запускав перші "Шахеди" по Україні — і це не росіяни

Руслан Іваненко
12 березня 2026, 17:46
Глава держави розповів, хто керував першими "Шахедами" по Україні та навчав російських операторів.
Зеленський, Шахед
Президент пояснив роль Ірану у постачанні зброї Росії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Перші "Шахеди" по Україні запускали іранські оператори
  • Російські військові тоді ще не керували дронами
  • Іран допомагав Росії озброєнням до вторгнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час перших атак дронів-камікадзе по Україні російські військові ще не керували безпілотниками — їх запускали іранські оператори, які одночасно навчали росіян працювати з цими БпЛА. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами разом із президентом Румунії Нікушор Дан, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання щодо можливого зростання напруги на кордоні та ризиків так званого "іранського фронту" у зв’язку з розміщенням військ Сполучені Штати Америки на базах у Румунія, Зеленський наголосив на ролі Іран у підтримці Росія.

відео дня

Не пропустіть важливе - приєднуйтесь до нас у WhatsApp.

"Ми знаємо, як запускалися перші "Шахеди". Руських операторів не було. Були оператори іншої країни — країни, звідки приїхали "Шахеди". Тому що треба було навчати їх (росіян - ред.), і вони їх навчали в реальній війні. Тому говорити, чи ми не відкриємо іранський фронт — Іран давним-давно є союзником Росії: і за документами, і в реальних діях", — сказав він.

Президент також зазначив, що Іран допомагав Росії озброєнням ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Окремо Зеленський прокоментував можливе посилення військової присутності США в Румунії, наголосивши, що такі рішення є суверенним правом держави.

"Румунія — член НАТО. Я думаю, будь-які додаткові сили, напевно (я просто не знаю деталей) посилюють країну. Безумовно, тим більше, що це Сполучені Штати Америки, це ж союзники. Ми не є членом НАТО, щоб дискутувати на цю тему більш глибоко", — додав він.

Зеленський розкрив, хто запускав перші 'Шахеди' по Україні — і це не росіяни
Шахед / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як писав Главред, 7 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Під час обстрілу були влучання в різні об'єкти, але незмінними цілями для окупантів залишаються промислові об'єкти та портова інфраструктура.

Крім того, Повітряні Сили повідомили, що протиповітряна оборона України збила або придушила 19 ракет і 453 безпілотника. Серед знищених цілей - вісім балістичних ракет Іскандер-М/С-400 і 11 крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, що російські окупанти атакували поїзд Київ - Суми безпілотником. Це сталося вранці 8 березня. На момент удару в поїзді було 200 пасажирів. У пресслужбі Укрзалізниці уточнили, що серед пасажирів і залізничників постраждалих немає.

Читайте також:

Про джерело: Укрінформ

Державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, англійською, іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами і майже 200 оригінальних фотознімків. Попередник Укрінформу - Українське телеграфне агентство почало діяти 16 березня 1918 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України атака дронів Дрон Shahed-136
Новини партнерів

Головне за день

Більше
СБС ефектно знищили дві дороговартісні "пташки" РФ - Генштаб

СБС ефектно знищили дві дороговартісні "пташки" РФ - Генштаб

19:25Війна
Чи можуть ТЦК затримувати людину без перевірки документів - нардеп назвав нюанс

Чи можуть ТЦК затримувати людину без перевірки документів - нардеп назвав нюанс

19:18Україна
Українці отримають кешбек на пальне та 1500 гривень - в уряді розкрили деталі

Українці отримають кешбек на пальне та 1500 гривень - в уряді розкрили деталі

18:04Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Міль у шафі більше не проблема: перевірений домашній засіб

Міль у шафі більше не проблема: перевірений домашній засіб

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

Забита раковина більше не проблема: лайфхак, який допоможе за лічені секунди

Забита раковина більше не проблема: лайфхак, який допоможе за лічені секунди

Останні новини

19:25

СБС ефектно знищили дві дороговартісні "пташки" РФ - Генштаб

19:18

Чи можуть ТЦК затримувати людину без перевірки документів - нардеп назвав нюанс

19:12

Розплачуватися нам: навіщо насправді в СРСР вкопували шини у дворах

19:11

Як вибрати справді якісний чай: 2 позначки на упаковці видають дешеву підробку

19:10

Чому інтереси США та Ізраїлю у війні з Іраном можуть розійтися: Невзлін пояснивПогляд

100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус
19:09

Путініст Тарзан змусив Корольову сісти на уколи: навіщо йому це

19:07

"Хотілося б курей вирощувати": В'ячеслав Довженко розповів про свої доходи

19:03

Бензин по 100 гривень за літр: за якої умови дефецит на АЗС стане неминучимВідео

18:45

"Ось і все": Кідман зробила першу офіційну заяву про розлучення з Урбаном

Реклама
18:36

5 заборон, які не можна порушувати: що не можна робити у свято 13 березня

18:36

Крокодили захопили вулиці міста: мешканці бояться виходити з будинків

18:30

Майже 20-градусне тепло накриє Львівську область: з'явився новий прогноз

18:28

"Для жінки це важлива історія": Кулеба прийняв рішення щодо нареченої

18:14

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка на заправці за 39 с

18:08

Повернути м'якість рушника можна за допомогою простого трюку: що слід кинути в машинку

18:06

Буде дощ та навіть мороз: синоптик здивував прогнозом погоди

18:04

Українці отримають кешбек на пальне та 1500 гривень - в уряді розкрили деталі

17:53

Жінка ледве ходила через зайву вагу: як вона схудла і стала моделлюВідео

17:46

Зеленський розкрив, хто запускав перші "Шахеди" по Україні — і це не росіяни

17:34

Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу

Реклама
17:30

"Бігаємо лісом з криками": відома ведуча заявила про зникнення дитини

17:25

Росія "набиває кишені" на тлі війни в Ірані: експерт назвав три ключові вигоди Кремля

17:23

Відкрито продаж квитків на український екшн "На драйві": прем’єра – 9 квітня у кінотеатрах України

17:19

Жити стане легше: трьом знакам зодіаку судиться справжній тріумф

17:16

"Це точно виграш": Зеленський розкрив, про що домовився з президентом Румунії

17:15

Долар увімкнув турборежим: чи буде курс по 50 і що чекає на гривню, тривожний прогнозФото

17:13

Шанс на джекпот зріс: професор придумав систему для гри в лотерею

16:45

В Україні буде власний "Залізний купол" - подробиці від Повітряних сил ЗСУ

16:40

Чоловік онкохворої російської ведучої виступив із розпачливим повідомленням

16:32

Тарас Цимбалюк несподівано висловився про роман із відомою актрисою — деталі

16:32

Ціна нафти може злетіти вище $200 за барель: експерт озвучив найгірший сценарійВідео

16:27

6 речей, які перетворюють двір на магніт для ос - як позбутися комах

16:25

Майже літо: коли Житомирщину прогріє до комфортних +18 градусів

15:41

Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

15:18

Нічні морози нарешті відступлять: на Тернопільщину насуваються погодні зміни

15:18

Хто стане переможцем "Оскара-2026": прогнози букмекерів

15:15

Експортер квасолі до Європи з Житомирщини виявився повʼязаним із підсанкційним російським бізнесменом Фуксом – ЗМІ

15:05

Наречена Клопотенка підпише шлюбний контракт - які умови кулінара

14:46

У справах НАБУ проти друзів Януковича не винесено жодного вироку – ЗМІ

14:30

На гачку опинився справжній гігант: рибалка витратив 2 роки на рекордВідео

Реклама
14:29

Маленькі деталі, великий вплив: оновіть свій образ з аксесуарами C.P. Company новини компанії

14:24

Стає все менше: де в Україні найбільше пенсіонерів

14:19

РФ різко збільшила застосування бронетехніки: що стоїть за новою тактикою Кремля

14:09

В Україні раптово зростуть ціни на популярні продукти - прогноз

14:07

Попелиця боїться цього запаху:допоможе шкірка мандарина

13:57

Абсолютно новий рецепт торта "Бите скло" на Великдень 2026Відео

13:56

Кому молитися про зцілення 13 березня: яке церковне свято

13:55

Останні теплі дні в Україні: коли температура різко впаде до +4 градусів

13:24

Як сказати "мне все равно" українською правильно: найвлучніші варіанти

13:23

Помилка при пранні, яку багато хто робить роками: експерти пояснили нюанс

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти