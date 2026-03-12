"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

Зіркова пара зіткнулася з серйозною проблемою у стосунках.

Юрій Ткач про розставання з дружиною Вікторією / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Ткач, скрін з відео

Відомий український комік Юрій Ткач розповів про кризу, яка сталася в його шлюбі. Через проблеми у стосунках парі навіть довелося роз'їхатися на деякий час. Про це Ткач розповів у проєкті "Що ДаLee?".

За словами Юрія, стосунки між подружжям почали псуватися через регулярне вживання ним алкоголю у великих кількостях. Як зізнався комік, це почалося ще до шлюбу з Вікторією, але на деякий час проблему вдалося вирішити.

Юрій і Вікторія Ткач з дочкою / фото: instagram.com, Вікторія Ткач

"Я зрозумів, що починаю дохнути. Десь захід пропустив, десь на весілля пізніше за молодих приїхав. Я почав бути розвіздяєм. Потім закінчив всю цю історію, і ми почали зустрічатися з Вікою", — поділився він.

Пристрасть до алкоголю повернулася до ведучого через цілих 10 років. Юрій почав активно вживати пиво у великих кількостях — під час посиденьок з кумом майже щовечора він міг випивати до 4 літрів алкогольного напою. У певний момент терпіння дружини лопнуло, і вона вирішила піти від коміка.

Юрій Ткач - сім'я / фото: instagram.com, Юрій Ткач

"Алкоголь був у моєму житті, але через 10 років він переріс у таку історію, що ми по 4 літри пива майже щовечора з кумом... Це вдарило по здоров'ю. Потім вже і дружина сказала: "Finita la commedia, я або піду, або ти подумаєш". Вона пішла, і я почав думати. Ми роз'їхалися на певний час, і після цього я перестав зовсім пити", — розповів Ткач.

Про особу: Юрій Ткач Юрій Ткач - український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" і "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками-4", "Ліга сміху" і "Ігри приколів". У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" і актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, повідомляє Вікіпедія.

