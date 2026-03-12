Долар увімкнув турборежим: чи буде курс по 50 і що чекає на гривню, тривожний прогноз

Експерти оцінили ситуацію на валютному ринку України та пояснили, чи є підстави для різкого зростання курсу долара найближчим часом.

https://glavred.net/ukraine/kurs-dolara-10748357.html Посилання скопійоване

Курс валют в Україні - чи буде курс по 50 і що буде з гривнею / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Як не програти на курсі валют – чи потрібно продавати долари

Яка причина росту курсу валют

Чи буде долар по 50 грн

Як зростання курсу валют вплине на ціни

Наприкінці лютого — на початку березня 2026 року курс долара в Україні почав стрімко зростати, а Національний банк України майже щодня фіксував нові історичні максимуми вартості американської валюти щодо гривні. За кілька тижнів офіційний курс піднявся з рівня близько 43,2 грн за долар наприкінці лютого до майже 44 грн у середині березня, що стало найвищим показником за всю історію гривні.

Зокрема, 4 березня НБУ вперше встановив курс 43,45 грн за долар, 6 березня — уже 43,81 грн, а 10 березня американська валюта піднялася до 43,9 грн, що знову оновило історичний максимум.

відео дня

Главред з’ясував, які причини росту курсу валют та чого чекати далі.

Курс валют на 12 березня

Національний банк України 12 березня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,1156 грн за долар. За добу національна валюта ослабла майже на 20 копійок і вже другий день поспіль оновила історичний мінімум.

Напередодні НБУ визначив офіційний курс гривні до долара на 12 березня на рівні 43,9776 грн за долар, що також стало новим рекордно низьким показником.

Від початку 2026 року довідковий курс гривні до долара знизився приблизно на 4,6%, тоді як офіційний курс ослаб на 3,8%.

Курс валют в обмінниках на 12 березня

В обмінниках, за даними порталу Мінфін, середній курс долара зріс на 1 копійку в купівлі та на 10 копійок у продажу. Курс євро залишився без змін у купівлі та підвищився на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку долар купують і продають у межах 43,87–44,45 грн. Євро в обмінниках купують приблизно за 50,80 грн, а продають за 51,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується в діапазоні 44,15–44,35 грн, тоді як євро — близько 51,40–51,65 грн.

На міжбанківському ринку торги доларом відкрилися в межах 44,19–44,22 грн за долар, а операції з євро відбуваються на рівні 51,05–51,07 грн за євро.

Як змінювався курс гривні до долара за останній місяць / Скріншот

Чи очікувати різких стрибків курсу долара в Україні – відповідь НБУ

У Національному банку пояснили, що минулого тижня на курсові котирування та ринкові очікування впливали як зовнішні, так і внутрішні ситуативні фактори. Про це повідомляє 24 канал.

"Варто пам'ятати, що коли баланс між попитом та пропозицією погіршується – гривня слабшає, коли поліпшується – зміцнюється", – додає регулятор.

В НБУ вказали на те, що активізація бойових дій на Близькому Сході спричинила підвищену волатильність на світових товарних і фінансових ринках. Водночас на початку тижня та місяця традиційно зростає чистий попит на іноземну валюту.

У регуляторі зазначили, що це пов’язано з тим, що банки після вихідних активно купують валюту для обслуговування операцій із картками та готівкою, а також із оновленням лімітів на онлайн-купівлю валюти населенням і виплатою дивідендів бізнесом. Коли ці чинники поступово слабшають, ситуація на валютному ринку стабілізується, а разом із цим змінюється й курсова динаміка.

У НБУ наголосили, що головним пріоритетом регулятора залишається забезпечення стабільності валютного ринку. Йдеться не про жорстку фіксацію курсу, а про контрольовані помірні коливання в обидва боки, які не створюють суттєвих ризиків для економіки.

"Національний банк уважно стежить за ситуацією і згладжуватиме надмірні курсові коливання. Для цього є достатній обсяг міжнародних резервів та потужна міжнародна підтримка", - резюмували в Нацбанку.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Валютний прогноз на 16-22 березня 2026

Наступного тижня на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Про це повідомив керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, коментуючи прогноз курсу валют в Україні на період з 16 до 22 березня.

За його словами, попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність. При цьому долар США продовжує зміцнювати позиції: останнім часом американська валюта посилилася щодо євро майже на 3%. Ця тенденція може зберегтися, а співвідношення між доларом і євро, ймовірно, перебуватиме в межах 1,145–1,165.

Банкір прогнозує, що з 16 по 22 березня на міжбанківському ринку курс долара може коливатися в межах 43,5–44,25 грн, а євро — 49,5–52 грн. На готівковому ринку долар, за його оцінками, перебуватиме в діапазоні 43,5–44,5 грн, тоді як євро — 50,5–52 грн.

Серед факторів, що впливають на валютний ринок України, Лєсовий назвав геополітичну ситуацію, зокрема конфлікт на Близькому Сході, який створює додаткові ризики для світових ринків.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Водночас очікується збільшення пропозиції валюти, оскільки аграрії почнуть активніше продавати її в межах підготовки до посівної кампанії. Разом із тим попит на іноземну валюту зростає з боку імпортерів енергоресурсів, адже багато компаній прагнуть закупити пальне заздалегідь на тлі підвищення цін на нафтопродукти. Важливим фактором стабільності при цьому залишаються міжнародні резерви Національного банку України.

"У цих умовах Національний банк залишатиметься ключовим регулятором ринку. За необхідності він може використовувати валютні інтервенції для зниження надмірної волатильності. Стабільність гривні нині відіграє ключову роль у формуванні передбачуваного валютного середовища", – резюмував він в коментарі для MC: Money & Career.

Як не програти на курсі валют – чи потрібно продавати долари

Експерти радять не намагатися заробляти на коливаннях валютного курсу, адже для більшості людей це зазвичай закінчується фінансовими втратами. Про це в коментарі РБК-Україна розповів засновник і президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак.

За його словами, статистика показує, що фізичні особи найчастіше купують іноземну валюту тоді, коли вона вже подорожчала, а продають після падіння курсу. У результаті вигоду від таких операцій зазвичай отримують великі банки.

Щоб уникнути подібних ризиків, фінансист рекомендує заздалегідь диверсифікувати свої заощадження та не перекидати кошти між різними активами. Оптимальним варіантом він називає розподіл приблизно 40% заощаджень у гривні, зокрема через інвестиції в ОВДП, близько 30% — у доларах, які можна зберігати на депозиті або готівкою, і ще 30% — у євро. Такий підхід допомагає збалансувати фінансові активи незалежно від коливань на валютному ринку.

/ Фото: УНІАН

Яка причина росту курсу валют – Новак

Голова Комітету економістів України Андрій Новак, пояснюючи причини зростання курсу валют в Україні, заявив, що нині багато економічних процесів намагаються пов’язати з війнами у світі, зокрема подіями в Ірані, хоча насправді вони не завжди мають прямий зв’язок із бойовими діями.

За його словами, нині в Україні спостерігається хвиля невеликої, але відчутної девальвації гривні, яку часто пояснюють ситуацією на Близькому Сході та можливими перебоями в роботі морських проток, через які транспортується значна частина світових поставок нафти. Однак, на думку економіста, такі аргументи використовують радше як пояснення або виправдання.

У зв’язку з цим, за словами Новака, виникає логічне питання щодо ролі регулятора і того, чому він допускає настільки відчутні коливання курсу гривні у бік її знецінення.

"По-перше, зараз Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви — приблизно 54 мільярди доларів. Таких резервів в України не було ніколи, навіть у найкращі мирні роки. Звичайно, більшість цих резервів — завдяки зовнішній фінансовій підтримці, яку країна отримує з багатьох джерел. Тому, маючи такі резерви і значно зменшені зовнішньоекономічні операції, Нацбанк має всі можливості тримати курс гривні стабільним. Якщо брати, наприклад, події в Ірані, коливання курсу по їхній причині могли б становити лише кілька копійок, а не кілька гривень. Усе інше — це валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального", - вказав він в колонці для Главреда.

Андрій Новак також зазначив, що робити точні прогнози щодо курсу гривні практично неможливо. На його думку, ті, хто намагається це робити, або вводять в оману, або діють непрофесійно. Він пояснив, що для прогнозування курсу необхідна чітка курсова стратегія регулятора, тобто Національного банку України, однак такої довгострокової стратегії, за його словами, наразі немає.

/ Фото: УНІАН

Економіст зазначив, що зараз Нацбанк фактично керується лише короткостроковим підходом на рік, який називають контрольованим плаваючим курсом. На його думку, це формулювання не має чіткого змісту і більше виглядає як спроба красиво описати ситуацію. За відсутності зрозумілої стратегії, наголосив він, на валютному ринку виникає простір для спекуляцій, що унеможливлює точні прогнози.

"До якого рівня Нацбанк дозволятиме "плавати" курсу, і коли він почне його контролювати — ми теж не знаємо. Це лише слова, однак економіка — це цифри. А коли Нацбанк не дає конкретних цифр, на чому можна робити прогнози?! Звичайно, у будь-якому разі курс національної грошової одиниці впливає на цінову ситуацію в країні", - зазначив він.

Новак додав, що якщо девальвація гривні триватиме і почне суттєво впливати на подорожчання імпортних товарів, саме вона стане одним із факторів зростання цін. Тому, за його словами, підтримка стабільного курсу національної валюти є важливим завданням центрального банку.

Він підкреслив, що так звані тверді валюти називають так не через фізичні властивості, а через стабільність їхнього курсу, яку забезпечують центральні банки відповідних країн. На думку економіста, в Україні Національний банк упродовж більшості років не забезпечував стабільності гривні. Він звернув увагу, що з моменту запровадження гривні у 1996 році її курс щодо долара знизився приблизно з 1,8 грн до близько 44 грн за долар.

"Це результат неправильної курсової політики єдиного регулятора в цій сфері — Національного банку України. Він більшість часу не виконував свою головну функцію — забезпечення стабільності курсу національної валюти. Сподіваюсь, що найближчим часом ці коливання припиняться або хоча б стабілізуються на поточному рівні. Але поки що ніякої курсової стратегії у Нацбанку немає. Орієнтуватися на щось і прогнозувати курс неможливо — ми можемо тільки сподіватися. І це яскравий приклад того, що без стратегії процеси йдуть самопливом, неконтрольовано і непрогнозовано. На жаль, саме так зараз відбувається з курсом гривні", - резюмував він.

Чому НБУ відпустив гривню

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у дописі у Facebook заявив, що йому незрозуміло, чому Національний банк допустив послаблення гривні у відносно стабільний період, ще й на тлі ажіотажу на паливному ринку. Водночас він припустив кілька можливих причин такого кроку.

За його словами, серед них можуть бути ризики із зовнішнім фінансуванням від міжнародних партнерів у березні та квітні, а також блокування кредиту для України з боку Угорщини, яке може затягнутися до виборів у цій країні. Крім того, аналітик звернув увагу на недовиконання державного бюджету за перші два місяці року, зокрема через нижчі, ніж очікувалося, надходження від внутрішнього ПДВ.

Він також зазначив, що владі може бути вигідно отримувати більше гривні від конвертації валютних надходжень, оскільки необхідно фінансувати заплановані державні витрати. Ще однією можливою причиною він назвав очікування Нацбанком зростання попиту на валюту в майбутньому, який поки що не відображається у фактичній ринковій динаміці та може порушити звичні сезонні тенденції березня.

/ Фото: УНІАН

На думку Шевчишина, не виключено і прагнення підняти курсові рівні зараз, щоб під час можливого сезонного зміцнення гривні вони не опустилися нижче бажаних показників. Усі ці фактори, за його оцінкою, можуть свідчити про черговий етап планової та контрольованої девальвації з боку НБУ. Водночас він наголосив, що таке послаблення гривні не є критичним, оскільки ринок і без того очікує рух курсу долара до рівня понад 45 гривень, питання полягало лише в тому, коли саме це відбудеться.

"Зупинка й утримання інкасаторів в Угорщині. Тут у мене більше питань, ніж відповідей. Але технічно мова йде про 90 млн дол, або майже 10% від того, що завезли в Україну офіційно готівкою в січні. Це багато, але не критично, тому на деякий час може створити дискомфорт на готівковому ринку", - резюмує він.

На скільки може вирости долар

В Україні впродовж останніх днів помітно послабилася гривня відносно долара, що має кілька причин. Про це розповів економіст і фінансист Сергій Фурса в ефірі Ранок.LIVE. За його словами, таку динаміку частково зумовило загальне зміцнення американської валюти на світових ринках, а також зростання геополітичної напруженості, зокрема через війну в Ірані. Експерт зазначив, що останніми тижнями долар значно посилився щодо валют країн, що розвиваються.

"Якщо до цього долар слабшав, то зараз він „вистрілив". На ціни до кінця року ми очікуємо курс 45,5 грн. Це близько 3–5% річної девальвації", — висловився експерт.

Чи буде долар по 50 грн: прогноз банкіра

Водночас директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі для Фактів ICTV пояснив, що поточна ситуація на валютному ринку України не свідчить про наближення кризи, а радше відображає поступове пристосування економіки до нових умов.

Він також зазначив, що наразі немає фундаментальних підстав для різкого стрибка курсу долара до 50 гривень, попри інформаційний шум і тимчасову нервозність на ринку. За його словами, валютний ринок зберігає здатність до саморегулювання, а Національний банк має інструменти для оперативного втручання у разі потреби.

За прогнозом експерта, протягом наступного тижня курс на міжбанківському ринку може коливатися в межах 43,5–44,25 гривні за долар і 49,5–52 гривні за євро, тоді як на готівковому ринку очікується діапазон 43,5–44,5 гривні за долар та 50,5–52 гривні за євро.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред