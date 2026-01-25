Рус
Читати російською
"Іншого пояснення немає": навіщо Путіну шамани й екстрасенси, розкрито секрет

Юрій Берендій
25 січня 2026, 18:07
Навколо Путіна роками формували культ "обраності", спираючись на месіанські символи, окультні практики та інші маніпуляції, вказала Максакова.
'Іншого пояснення немає': навіщо Путіну шамани й екстрасенси, розкрито секрет
Максакова пояснила для чого Кремль активно використовує шаманів та екстрасенсів / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Кремлі зробити образ "набожності" Путіна
  • Режим залучає екстрасенсів, шаманів та астрологів для власних цілей

Образ "побожного" диктатора та воєнного злочинця Путіна давно викликає дисонанс, адже вона не узгоджується з його біографією.Про це в чаті на Главреді розповіла оперна співачка, громадська діячка, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова.

Вона зазначила, що в оточенні Путіна поширене магічне мислення.

"Якось я задала це питання Михайлу Йосиповичу Веллеру, оскільки ця суперечність дивує, знаючи біографію Путіна, його цинізм, звідки раптом така побожність. Михайло Йосипович сказав: "Ну, він-то знає, яка він нікчема". Дивлячись на те, яких висот він досяг, він сам собі це пояснити не може ніяк, крім як провидінням. Ось у цій черепній коробці і оселилася маячня месіанства", - наголосила вона.

Максакова згадала, що для нього цілеспрямовано створювали сценарії, покликані нав’язати ідеї власної месіанської ролі. Зокрема, під час візиту на Афон перед кортежем Путіна вели осла, після чого це подавали як символічний жест, пов’язаний із біблійним сюжетом і нібито ознакою його "обраності". Саме тому, за її словами, виникає питання, чому Путін виявився настільки сприйнятливим до подібних вигадок.

Загалом, за її оцінкою, у Кремлі панує суцільне мракобісся з екстрасенсами, астрологами, шаманами та іншими подібними практиками, до яких КДБ, за її словами, вдавалося ще з давніх часів.

Дивіться відео, в якому Марія Максакова розповіла про шанс на завершення війни, Кабаєву, дітей Путіна, бункери і справжню пристрасть російського диктатора:

"Серед них є щиро переконані у своїх надздібностях шизофреніки, а є й підіграючі, просто інфільтровані, щоб дізнаватися якісь речі. Серед них купа агентів, які під виглядом ворожінь дізнаються підноготну і втираються в довіру. Плюс ця публіка ще й розносить потрібні ідеї. Наприклад, з'явиться якийсь звеличений екстрасенс або ворожитель, скаже щось комусь із "попси", і той всюди це "пророцтво" розносить. Так було в 2021 році, коли через агентурну мережу "провидців" намагалися переконати всіх у безальтернативності вибору на користь Путіна – мовляв, все вирішено парадом планет, Марсом в Овні, Юпітером в Стрільці, при цьому самі, вибачте, в дупі. Приблизно так подавалася визначеність, фатальність, приреченість. Ось така ось лікарня з магічним мисленням", - резюмувала вона.

Психологічні проблеми Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, фізіогноміст і кандидат психологічних наук Світлана Арефнія заявила, що у президента РФ Володимира Путіна можна помітити риси психопатії. Таких висновків вона дійшла після аналізу відеозапису його зустрічі з ексміністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Кандидат психологічних наук Олена Рихальська також стверджує, що у Володимира Путіна нібито проявляються ознаки шизофренії. За її словами, на це вказують певні зовнішні характеристики, які можна спостерігати під час його публічних виступів.

Українська мольфарка Магдалена Мочіовскі заявила, що навколо президента Росії працює велика кількість екстрасенсів. Вона також висловила припущення, що його життя може обірватися вже найближчим часом.

Інші новини:

Про особу: Марія Максакова

Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Марія Максакова Путін новини
