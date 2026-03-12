Росія 'набиває кишені' на тлі війни в Ірані: експерт назвав три ключові вигоди Кремля

Російська нафта Urals на піку зростання коштувала близько 71 долара за барель.

Іранська ескалація підсилює російські енергодоходи

Індія зберігає імпорт російської нафти

Позиції РФ у переговорах з Китаєм зміцнюються

Ескалація на Близькому Сході вже відчутно струсонула глобальні ринки енергоресурсів. Ціна Brent у пікові моменти підбиралася до позначки у 120 доларів за барель, а європейський газ дорожчає щодня. На цьому тлі Росія отримує неочікувані бонуси, які можуть посилити її здатність фінансувати війну проти України.

В інтерв’ю Главреду експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус окреслив три ключові вигоди, які Кремль отримує від турбулентності на ринку.

1. Рекордні ціни на нафту - прямий подарунок для бюджету РФ

Російська нафта Urals на піку зростання коштувала близько 71 долара за барель - значно вище за закладені в бюджет 59 доларів. Це створює для Москви додатковий фінансовий ресурс.

"Тобто поки що вони знаходяться в дуже великому плюсі", - наголошує Гардус.

2. Ослаблення санкційного тиску через позицію Індії

За словами експерта, війна в Ірані фактично зняла напругу навколо спроб Заходу переконати Індію відмовитися від російської нафти. Попри численні заяви, Нью-Делі не змінив курс, а тепер тиск на нього ще більше зменшився.

Це означає стабільний збут російської сировини на одному з ключових ринків.

3. Посилення позицій Росії у відносинах із Китаєм

Іранська нафта була альтернативою російській для Пекіна. Тепер, коли ця альтернатива тимчасово зникла, Москва отримує кращі переговорні умови.

"Відповідно, переговорна позиція Росії в російсько-китайських відносинах за цей тиждень дещо зміцнилася", - підкреслює експерт.

Що буде далі

За оцінкою Гардуса, тривалість конфлікту в Ірані визначить, чи збережуться ці переваги для Кремля. Якщо ескалація швидко завершиться, Росія втратить усі три важелі. Якщо ж ситуація затягнеться на місяці, вигоди лише зростатимуть.

Як ціни на нафту вплинуть на економіку РФ

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявляв, що якщо ціни на нафту на рівні 80-85 доларів за барель триматимуться весь другий квартал, то це покращить стан економіки РФ, але проблеми не усуне.

"Якщо після нинішньої кризи ціни повернуться до колишнього рівня, то перепочинок буде для Росії просто "ін'єкцією допінгу", а далі все повернеться на круги своя. Тому обвал російської економіки просто відсунеться приблизно на кінець року або трохи пізніше", - додав він.

Ціна на нафту / Інфографіка: Главред

Подорожчання нафти - як це вплине на РФ

Як повідомляв Главред, керівник Центру досліджень Росії, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявляв, якщо щодо портів у Балтиці застосовуватиметься та сама практика, що й зараз, коли "тіньовий флот" будуть заарештовувати і конфісковувати, ціна на нафту не матиме значення для Росії, тому що вона просто не зможе її продавати. Відтак, отримати від цього додатковий прибуток їй буде важко.

Експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар також говорив, що конфлікт на Близькому Сході є ситуацією, про яку Росія мріяла протягом багатьох років. Чи зароблять на цьому росіяни багато – це залежить від того, скільки це триватиме.

Про персону: Максим Гардус Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн. Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

