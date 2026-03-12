Графіки не для всіх - кому будуть відключати світло в Черкаській області 13 березня

У Черкаській області 13 березня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських обстрілів, зазначили в обленерго.

Новини Черкаси - кому будуть відключати світло в Черкаській області 13 березня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Відключення світла будуть діяти з 17:00 до 22:00

"Черкасиобленерго" опублікувало графіки відключень світла

Завтра, 13 березня, за вказівкою НЕК "Укренерго" будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляє "Черкасиобленерго".

Обмеження вводяться через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Також, відповідно до команди НЕК "Укренерго", для промислових підприємств та бізнесу Черкаської області 13 березня з 17:00 до 23:00 будуть діяти графіки обмеження потужності (ГОП).

Години відсутності електропостачання:

2.1: 19:00 – 21:00

2.2: 21:00 – 22:00

3.1: 17:00 – 19:00

4.1: 19:00 – 21:00

4.2: 17:00 – 19:00

5.2: 21:00 – 22:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 березня в Україні запровадять графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження потужності для промислових і побутових споживачів. Світло вимикатимуть у всіх регіонах країни. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Зокрема, у Запорізькій області цього дня також діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Як повідомили в "Запоріжжяобленерго", таке рішення ухвалене за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми.

За словами заступника голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Жупаніна, графіки відключень електроенергії в Україні можуть діяти ще щонайменше протягом місяця.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

