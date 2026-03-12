У Харкові сталася трагедія - під лід провалилися шестеро дітей

Внаслідок провалу під лід загинули двоє дітей.

Трагедія в Харкові/ Колаж: Главред, фото: ДСНС Харківщини

Головне:

У Харків шестеро дітей провалилися під кригу

Загинули двоє хлопців - 17 та 11 років

Чотирьох дітей госпіталізували

У четвер, 12 березня, у Харкові шестеро дітей провалилися під кригу. Двох дітей врятувати не вдалося. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, 17-річний підліток віддав власне життя, намагаючись врятувати молодших дітей, що опинилися у крижаній воді. Разом із ним загинув 11-річний хлопчик.

Ще чотирьох дітей госпіталізували з переохолодженням. До лікарні доставили хлопчиків 8 і 9 років та дівчаток 9 і 10 років.

Медики також надають допомогу 40-річному чоловікові, який пірнав у крижану воду, щоб витягнути дітей. За даними ДСНС, він зміг врятувати чотирьох дітей.

"Прошу всіх батьків ще раз поговорити зі своїми дітьми про небезпеку перебування на кризі. Поясніть, що навіть там, де лід здається міцним, він може бути смертельно небезпечним. Подібні трагедії не мають повторюватися", - закликав Синєгубов.

Рятувальники та водолази підняли тіла загиблих дітей на берег. Також психологи ДСНС надали допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.

Нагадаємо, 7 березня у Харкові російські війська вдарили ракетою по житловому багатоквартирному будинку. Внаслідок атаки загинули 7 людей, серед них двоє дітей - 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.

Також 10 березня російські війська скинули три авіабомби на центр Слов’янська. За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, загинули щонайменше 4 людини, ще 16 поранені, серед них 14-річна дівчинка.

Як повідомляв Главред, 9 березня під час виконання бойового завдання на східному напрямку загинув Герой України, командир 39-ї бригади тактичної авіації полковник Олександр Довгач. Він виконував місію в умовах переваги ворога в повітрі та сильної ППО.

Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

