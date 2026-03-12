В Україні буде власний 'Залізний купол' - подробиці від Повітряних сил ЗСУ

Нині неможливо покрити всю Україну зенітними ракетами.

У України буде власний "Залізний купол"

Що відомо:

Україна матиме власний "Залізний купол"

Український "Залізний купол" відрізнятиметься від ізраїльського

В Україні з'явиться власний "Залізний купол", який суттєво відрізнятиметься від ізраїльського. Він буде захищати від російських ракет і дронів. Про це заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров в інтерв'ю Яніні Соколовій.

Нині поки неможливо повністю покрити території України зенітними ракетами типу Patriot або IRIS-T. Український "Залізний купол" буде складатися з чотирьох компонентів. Повітряні сили вже системно працюють над його впровадженням.

Єлізаров наголосив, що 50% ворожих дронів знищують ще на кордоні чи вздовж лінії фронту. Там перебувають найбільш підготовлені бригади Сил оборони, які приймають на себе основний удар.

Росіяни запускають "Шахеди" великими "стадами", намагаючись прорвати українську оборону.

"Вони вже не летять якимись малими групами. Це нагадує, як кабани лісом біжать і зносять усе на своєму шляху. І ця модель буде далі посилюватися", - каже Єлізаров.

Повітряні сили розробили абсолютно нову тактику боротьби з безпілотниками, до якої зараз системно переходять.

Характеристики "Шахеда" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як писав Главред, 7 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Під час обстрілу були влучання в різні об'єкти, але незмінними цілями для окупантів залишаються промислові об'єкти та портова інфраструктура.

Повітряні Сили повідомили, що протиповітряна оборона України збила або придушила 19 ракет і 453 безпілотника. Серед знищених цілей - вісім балістичних ракет Іскандер-М/С-400 і 11 крилатих ракет "Калібр".

Російські окупанти атакували поїзд Київ - Суми безпілотником. Це сталося вранці 8 березня. На момент удару в поїзді було 200 пасажирів. У пресслужбі Укрзалізниці уточнили, що серед пасажирів і залізничників постраждалих немає.

У Нафтогазі повідомили, що РФ кілька днів поспіль масовано атакувала дронами об'єкти газовидобутку на Полтавщині. Через обстріли РФ робота низки об'єктів критично важливої інфраструктури зупинена.

