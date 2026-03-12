'Хотілося б курей вирощувати': В'ячеслав Довженко розповів про свої доходи

За словами Довженка, поширена думка про те, що відомі актори живуть без фінансових труднощів, далека від реальності.

Український актор В'ячеслав Довженко зізнався, що популярність і впізнаваність зовсім не гарантують фінансового благополуччя. Незважаючи на ролі в кіно і театрі, артисту все одно доводиться уважно планувати свої витрати. Про це він розповів в інтерв'ю виданню РБК-Україна.

За словами Довженка, поширена думка про те, що відомі актори живуть без фінансових труднощів, далека від реальності. Навіть при популярності залишаються звичайні побутові турботи - оплата житла, утримання автомобіля та інші повсякденні витрати.

Актор зазначив, що його власне життя досить скромне і не відповідає уявленням про безтурботне життя медійних людей.

Крім того, він вважає однією з головних проблем української кіноіндустрії відсутність повноцінної системи роялті для акторів. На думку Довженка, виконавець ролі фактично стає співавтором образу на екрані, адже кожен актор привносить в персонажа власне бачення і характер.

Артист підкреслив, що в Україні досі зберігається застарілий підхід до оплати акторської праці, який дістався ще з часів радянської системи. Через це виконавці не отримують авторських виплат за використання фільмів з їхньою участю.

Довженко також зізнався, що іноді змушений економити навіть на особистих потребах. Зокрема, він відкладає витрати на спорт, здоров'я та догляд за собою, хоча розуміє важливість таких речей.

Як приклад іншої моделі кар'єри актор згадав голлівудську зірку Брюса Вілліса. За його словами, у відомих західних акторів є можливість робити перерви в роботі і повертатися до зйомок тоді, коли вони самі цього захочуть.

"Сказав свого часу: "Задовбався". У будь-якій професії, якщо ти дуже сильно вкладаєшся, ти вигораєш. Поїхав чоловік шити взуття. Продюсери б'ються, режисери б'ються, приїжджають до нього. Він погоджується, знімається. Потім знову каже: "Все, це була остання робота"", - зазначив актор.

На думку актора, медійність має значення саме в таких ситуаціях - вона дає більше свободи вибору. У той же час кожна нова роль, підкреслює Довженко, накладає і певну відповідальність.

Іноді, зізнається актор, йому хотілося б взяти паузу і на деякий час відійти від інтенсивного ритму роботи.

"Хотілося б поїхати і курей вирощувати. У якийсь момент просто від усіх закритися, щоб накопичити інформації, життєвого досвіду, а ми летимо як метро між станціями з великою швидкістю і дай Бог встигаємо ще рідним якогось часу приділити", - сказав Довженко.

Про особу: В'ячеслав Довженко В'ячеслав Довженко — український актор театру і кіно. Лауреат премії "Золота дзига" в категорії за кращу чоловічу роль, повідомляє Вікіпедія. З 2011 року працює в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Відомі кінороботи: "Молитва про гетьмана Мазепу", "Кіборги", "Інший Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" тощо.

