Українці отримають кешбек на пальне та 1500 гривень - в уряді розкрили деталі

До програми "Нацкешбек" додали придбання пального на АЗС та запровадили одноразову грошову допомогу для вразливих категорій населення, вказали в уряді.

https://glavred.net/ukraine/ukraincy-poluchat-keshbek-na-toplivo-i-1500-griven-v-pravitelstve-raskryli-detali-10748408.html Посилання скопійоване

Кешбек на пальне - як отримати та скільки діятиме рішення уряду / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Кабмін

Про що йдеться у матеріалі:

Уряд вводить кешбек на пальне для українців

Також вразливі категорії населення отримають додатково по 1500 грн

Уряд розширює програму "Національний кешбек", тепер українці зможуть отримувати його і за придбання пального на українських АЗС. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Не пропустіть важливе - приєднуйтесь до нас у WhatsApp. відео дня

Як буде діяти кешбек на пальне

За словами Свириденко, під час заправки на АЗС громадяни отримуватимуть від держави 15% кешбеку на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз.

Програма діятиме до 1 травня на всіх заправках, що долучаться до ініціативи, а виплати будуть здійснюватися через існуючу платформу "Національний кешбек", якою вже користуються 9,4 млн українців.

Як отримати 1500 грн від держави - хто зможе отримати виплату 1500 грн від держави

Окрім цього, уряд запроваджує цільову підтримку пенсіонерів та вразливих категорій населення.

"Доплата 1500 гривень буде спрямована для підтримки найвразливіших категорій — пенсіонери за віком, отримувачі допомоги по інвалідності, малозабезпечені, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО, сімʼї з дітьми. Загалом майже 13 млн людей", - вказала вона.

Свириденко додала, що кошти надійдуть одноразово в квітні через чинні механізми соціальних виплат (на банківські рахунки або через Укрпошту) у межах діючих бюджетних програм Міністерства соціальної політики.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Виплати для українців - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні готують нові програми соціальної підтримки населення. Вони мають бути спрямовані насамперед на допомогу пенсіонерам та людям, які найбільше потерпають від проблем на ринку палива. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Водночас із 27 лютого українці почнуть отримувати на банківські картки виплати за покупки, здійснені у грудні. Загалом 4,4 мільйона громадян отримають 699 мільйонів гривень кешбеку.

Крім того, з 1 березня 2026 року в Україні проведуть щорічну індексацію пенсій. Для більшості пенсіонерів виплати зростуть на 12,1%. Перерахунок здійснюватиметься автоматично, без необхідності подавати додаткові заяви.

Інші новини:

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред