Чи можуть ТЦК затримувати людину без перевірки документів - нардеп назвав нюанс

ТЦК можуть затримувати ухилянтів без додаткових перевірок документів, щоб забезпечити їхню явку для проходження служби, зазначив нардеп.

Чи можуть ТЦК затримувати людину без перевірки документів, - відповідь нардепа / Колаж: Главред, фото: Армія.Inform, ЛОТЦК та СП/Facebook

Чи можуть ТЦК та СП затримувати без перевірки документів

Кого здебільшого мобілізовують ТЦК та СП

Військовослужбовці ТЦК та СП можуть затримувати громадян і доставляти їх до приміщення ТЦК без перевірки документів, якщо людина перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку або неявку за повісткою. Про це заявив в інтерв'ю "Телеграфу" народний депутат від фракції "Батьківщина", член комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

Депутат зазначив, що для прозорості таких дій співробітникам ТЦК рекомендують користуватися бодікамерами та записувати спілкування з громадянами. На практиці це означає, що якщо ТЦК вже знає про розшук, перевірка документів не є необхідною, і затримання можуть проводити без зупинки транспортного засобу або попереднього запиту.

"Вони знають, хто ви, знають, що ви в розшуку, що ви не з'являєтеся. Вас просто беруть і уводять. Ви починаєте опиратися. А завтра покажуть по відео, що журналіст сидів, брав інтерв'ю і його "запакували". Але ви ж не виконали норму закону! І йому [військовослужбовцю ТЦК, - ред.] не потрібно вже на бодікамеру казати: "Дай документи", - сказав нардеп.

Івченко пояснив, що основна функція ТЦК — виявляти порушників військового обліку та забезпечувати їхній прихід для проходження служби. Якщо співробітники знають, що людина ухиляється, її можуть затримати без додаткових перевірок документів. При цьому іноді проводяться вибіркові перевірки, коли людей зупиняють і відпускають після з’ясування обставин, наприклад, у разі наявності відстрочки або догляду за дитиною.

"Здебільшого ж "бусифікують" тих, хто у розшуку. Ми це маємо розуміти. Їхня [ТЦК, - ред.] робота – знайти порушника та мобілізувати до ЗСУ", - сказав він.

Івченко заявив, що держава вже надала повноваження сприяти мобілізації різним органам влади, зокрема й органам місцевого самоврядування. Він підкреслив, що ключовим завданням ТЦК є виявлення громадян, які порушують правила військового обліку, та забезпечення їхньої явки для подальшого проходження служби.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Чи посилять мобілізацію в Україні - думка експерта Як писав Главред, в Раді обговорюють можливе посилення відповідальності для військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації. Про те, на яких напрямках можуть зосередитися законодавці, розповіла адвокатка та керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office Поліна Марченко. Вона зазначила, що передусім може йтися про посилення відповідальності за ухилення від мобілізації — зокрема для тих, хто порушує правила військового обліку або не виконує свої обов’язки, наприклад ігнорує повістки. За словами Марченко, для деяких громадян із високими доходами чинні штрафи від ТЦК, які починаються приблизно від 17 тисяч гривень, не є серйозним стримувальним фактором. Через це частина людей свідомо обирає сплату штрафу замість виконання свого військового обов’язку. "Очевидно, що це розуміють і у Верховній Раді України. Якщо виходити з того, що перед державою стоїть завдання виконати мобілізаційний план і збільшити кількість мобілізованих, то логічно припустити, що можливі зміни будуть спрямовані саме на посилення механізмів впливу на військовозобов'язаних — щоб стимулювати виконання обов'язків і забезпечити необхідний якісний мобілізаційний ресурс", - вказала вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українці матимуть можливість отримати відстрочку від мобілізації терміном на один рік після завершення дії програми "Контракт 18–24". Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Водночас у Верховній Раді обговорюють запровадження низки обмежень для військовослужбовців, які мають статус самовільного залишення частини, а також для військовозобов’язаних, що порушують правила військового обліку. Про це повідомив народний депутат і член комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

Народний депутат і член комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначав, що мова може йти про потенційне блокування банківських рахунків та обмеження права керування транспортними засобами.

Про персону: Поліна Марченко Поліна Вікторівна Марченко — адвокатка, керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office, член комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України. Спеціалізується на питаннях військового права, мобілізаційного законодавства і супроводі справ, пов’язаних із мобілізацією.

