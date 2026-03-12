Чоловік онкохворої російської ведучої виступив із розпачливим повідомленням

Блогерка Лерчек страждає від важкого захворювання. Вона почне хіміотерапію.

Блогер Лерчек тяжко хвора / Колаж Главред, фото Instagram/im__lu_

Російська блогерка і ведуча Валерія Чекаліна, відома під псевдонімом Лерчек, яка була госпіталізована в онкологічну реанімацію після пологів і має підтверджений діагноз рак, переживає страшні часи.

За словами її чоловіка-аргентинця, у Лерчек діагностовано рак четвертої стадії з метастазами в хребті, ногах і, можливо, в легенях. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Лерчек нещодавно народила сина / Фото Стархіт

"Страшно писати ці слова. У моєї найсильнішої, найпроменистішої і найулюбленішої дівчинки рак шлунка четвертої стадії з метастазами в хребті, ногах і, можливо, легенях. Вже підтверджений діагноз. Завтра Валерія починає хіміотерапію", - написав її коханий.

Чоловік Лерчек повідомив про діагноз блогерки / Скріншот Instagram/im__lu_

Чоловік, який нещодавно став батьком, також повідомив, що кілька років тому він втратив молодшого брата через цю хворобу.

"І сьогодні вона знову вривається в моє життя, вражаючи найдорожчу для мене людину. Але цього разу я не дам раку забрати і її. Лера, ти подарувала мені все своє серце, допомогла мені стати кращим, зробила мене справжнім чоловіком і подарувала мені прекрасного сина. Ти найсильніша жінка, яку я коли-небудь зустрічав, і я пишаюся тобою. Ми не опустимо руки - ми будемо боротися разом. Я підхоплю тебе на руки стільки разів, скільки буде потрібно, і пройду з тобою кожен крок цього важкого шляху. Люблю тебе і знаю, що ти з усім впораєшся! А ми всі будемо поруч з тобою", - написав він.

Про особу: Лерчек Лерчек - (Валерія Чекаліна) - популярний російський блогер і підприємець, відомий під псевдонімом Лерчек.

