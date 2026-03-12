"Ось і все": Кідман зробила першу офіційну заяву про розлучення з Урбаном

На коментарі Ніколь Кідман зважилася лише після того, як судовий процес завершився.

https://glavred.net/stars/vot-i-vse-kidman-sdelala-pervoe-oficialnoe-zayavlenie-o-razvode-s-urbanom-10748432.html Посилання скопійоване

Ніколь Кідман розлучення - що акторка каже про Кіта Урбана зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Коротко:

Ніколь Кідман була одружена з Кітом Урбаном 19 років

Артистка розповіла, як ставиться до колишнього чоловіка після розлучення

У січні 2026 року Ніколь Кідман і Кіт Урбан завершили шлюборозлучний процес, який розпочався восени 2025-го. Пара публічно не коментувала свій розрив, який, втім, все одно широко висвітлювався в пресі.

Першу особисту заяву про припинення відносин з Урбаном Кідман зробила в недавньому інтерв'ю для Variety. Зірка підтвердила, що переживає не найпростіший час, адже їй довелося закреслити 19 років свого життя. Втім, в крайності впадати Ніколь не планує - нехай вони і не разом, Кіт залишається батьком двох її доньок, частиною сім'ї, яку вона буде оберігати не дивлячись ні на що.

відео дня

"Я вдячна за свою сім'ю, за те, що вона залишається такою, як є, і рухається вперед. Ось і все. Про все інше я не говорю з поваги. Я залишаюся на позиції "Ми - сім'я", і так буде і надалі", - впевнено заявляє акторка.

Ніколь Кідман розлучення - що акторка говорить про Кіта Урбана зараз / фото: instagram.com/nicolekidman

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 58-річний всесвітньо відомий діджей Девід Гетта вчетверте став татом. Він розкрив стать і ім'я дитини - другої в стосунках з молодою коханою.

Також 44-річна Джессіка Альба підтвердила роман з молодим актором романтичним фото в соціальних мережах. Стосунки зав'язалися через півроку після її розлучення.

Читайте також:

Про персону: Ніколь Кідман Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Години" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред