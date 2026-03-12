"Ось і все": Кідман зробила першу офіційну заяву про розлучення з Урбаном

Коротко:
- Ніколь Кідман була одружена з Кітом Урбаном 19 років
- Артистка розповіла, як ставиться до колишнього чоловіка після розлучення
У січні 2026 року Ніколь Кідман і Кіт Урбан завершили шлюборозлучний процес, який розпочався восени 2025-го. Пара публічно не коментувала свій розрив, який, втім, все одно широко висвітлювався в пресі.
Першу особисту заяву про припинення відносин з Урбаном Кідман зробила в недавньому інтерв'ю для Variety. Зірка підтвердила, що переживає не найпростіший час, адже їй довелося закреслити 19 років свого життя. Втім, в крайності впадати Ніколь не планує - нехай вони і не разом, Кіт залишається батьком двох її доньок, частиною сім'ї, яку вона буде оберігати не дивлячись ні на що.
"Я вдячна за свою сім'ю, за те, що вона залишається такою, як є, і рухається вперед. Ось і все. Про все інше я не говорю з поваги. Я залишаюся на позиції "Ми - сім'я", і так буде і надалі", - впевнено заявляє акторка.
