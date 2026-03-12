Тарас Цимбалюк несподівано висловився про роман із відомою актрисою — деталі

Актор чесно відповів, чи бачить себе зараз батьком.

Тарас Цимбалюк - стосунки з Оленою Світлицькою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк відповів на чутки про роман з Оленою Світліцькою

Чи планує актор стати батьком

Відомий український актор Тарас Цимбалюк відвідав прем'єру фільму "Коли ти розлучишся" і відповів на питання про своє особисте життя в інтерв'ю проекту "Тур зірками".

Раніше в мережі почали активно обговорювати ймовірний роман акторів Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької. Вони часто знімають спільні ролики, які викладають у соцмережі. Чутки підігрів і спільний похід Цимбалюка та Світлицької на прем'єру серіалу "Тиха Нава". Але колишній "Холостяк" не став відверто говорити про своє особисте життя з журналістами.

Олені Світлицькій приписують роман з Тарасом Цимбалюком / фото: instagram.com, Олена Світлицька

"Я не хочу це коментувати. Я в принципі не хочу коментувати, що відбувається в моєму особистому житті", — висловився Тарас.

Також актор розповів про свої плани щодо батьківства. Поки його колеги вже виховують дітей, він не поспішає обтяжувати себе такою відповідальністю. На думку Тараса, для народження дітей потрібні стабільні стосунки, а також його внутрішня готовність.

Тарас Цимбалюк — особисте життя / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Поки не замислювався. Мабуть, немає стосунків і тієї стадії, щоб логічно ця тема якось гармонійно вписалася в моє життя. Якби я хотів дітей, мабуть, вони б у мене вже були", - вважає Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк інфографіка / Главред

Про особу: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

