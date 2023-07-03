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Психолог пояснив "ходіння в народ" Путіна після бунту Пригожина

Анна Ярославська
3 липня 2023, 08:08 оновлено 3 липня, 08:25
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Можливість втрати влади - дуже сильна загроза для Путіна. Бунт Пригожина став для диктатора РФ потужною емоційною подією.
Володимир Путін
Путін хоче показати народу свою "силу" і те, що він в принципі існує як людина / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін відчув дуже сильний страх під час військового заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який згодом змінився ейфорією після того, як бунт "вагнерівців" закінчився. Саме цим можна пояснити раптове "ходіння в народ" господаря Кремля. Про це заявив психолог, експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім в ефірі Radio NV.

Путін завжди тримає дистанцію навіть зі світовими лідерами через свій параноїдальний страх за власну безпеку. Проте 28 червня диктатор відвідав Дагестан, де нібито поспілкувався з місцевими жителями. Така поведінка може говорити про те, що Путін почав демонструвати ейфорію після того, як пережив один зі своїх головних страхів — можливість втрати влади.

"Дійсно, дуже дивна поведінка для нього, але вона цілком вкладається в цю теорію полегшення, яке відчув Путін після того, як цей заколот був приборканий. Тому тут все цілком логічно", - сказав психолог.

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Кім вважає, що Путін хоче показав народу свою "силу" і те, що він в принципі існує як людина.

"Для людини, яка пережила такий сильний страх, "я існую" – це дуже потужний емоційний крок, який змушує його робити якісь ейфоричні речі. Тому він хоче всім продемонструвати, що я є, я існую. Він хоче поділитися своєю, ну, дійсно, не штучною, досить природною радістю від того, що так склалися обставини, що він знову таки при владі", – вважає експерт.

З одного боку, є раціональні мотиви такої поведінки диктатора, а з іншого боку, –емоційні.

"Він дійсно відчуває радість, і ця радість створює ейфоричний настрій, коли він починає, ну, наприклад, ось так йти в народ", – додав Кім.

Як повідомляв Главред, у Мережі засумнівалися, що місто Дербент, розташоване на півдні країни-агресора Росії в Республіці Дагестан, відвідав сам Путін, а не його двійник.

Відмінності від "стандартного Путіна" помітні як в зовнішності, так і в поведінці людини, яка прибула в Дербент. "Нова версія" російського диктатора занадто худа в порівнянні з тією, яку всі звикли бачити. Також Путін в Дербенті був дуже активним, веселим і часто сміявся, а обидві його руки добре функціонували. Крім цього, навколо правого ока був помічений синець.

Військовий заколот Пригожина і чистки в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців.

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

За даними Telegram-каналу Генерал СВР, Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ.

26 червня Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби влаштувати бунт в РФ. За його словами, похід на Москву був організований, нібито щоб не допустити закриття ПВК, а диктатора Путіна він скидати не збирався.

27 червня стало відомо, що до Білорусі прилетів літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Тим часом глава Кремля Володимир Путін почав чистку в силових структурах і намагається відновити свій авторитет, який був підірваний в результаті першої за десятиліття спроби перевороту.

Командувач повітряно-космічними силами окупантів агресора Росії Сергій Суровікін затриманий. Поки незрозуміло, чи підозрюють Суровікіна в підтримці військового заколоту ПВК Вагнера і Євгена Пригожина.

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