Стратегічна ціль РФ після Покровська: в ISW назвали, яке місто під загрозою

За останні дні обидві сторони домоглися локальних успіхів у районі Покровська, пише ISW.

https://glavred.net/ukraine/strategicheskaya-cel-rf-posle-pokrovska-v-isw-nazvali-kakoy-gorod-pod-ugrozoy-10711742.html Посилання скопійоване

Армія України відбиває атаки ворога / Колаж: Главред, фото: 1 ОШБ, 34 ОБрБО

Важливе:

РФ продовжує активно атакувати позиції української армії навколо Покровська

Ворог зосередив ресурси та увагу на захопленні Покровська та Мирнограда

Країна-агресор РФ, за даними Інституту вивчення війни (ISW), крім Покровська, зосередила основні сили на штурмі ще одного міста Донецької області - Мирнограда.

При цьому ворог помітно послабив тиск у районі Костянтинівки, пишуть аналітики ISW.

відео дня

Зазначається, що окупаційні війська РФ продовжують активно атакувати позиції української армії навколо Покровська, прагнучи замкнути оборонну "кишеню" і встановити контроль над містом.

За останні дні обидві сторони досягли локальних успіхів. Так, на опублікованих 1 листопада кадрах видно просування російських підрозділів на південному сході Покровська.

/ Главред

Однак уже наступного дня українські бійці завдали точного удару по групі противника, яка намагалася проникнути в північну частину міста. Ці дії, за оцінкою аналітиків, не змінили загальну лінію фронту, вказують аналітики.

Російські джерела зі свого боку заявляють про просування на північний схід і південь Покровська, а також про бої в околицях Мирнограда. Водночас повідомляється, що українські сили зуміли повернути частину втрачених позицій.

У ISW роблять висновок, що Москва тимчасово знизила активність на напрямку Костянтинівка - Дружківка, зосередивши ресурси і увагу на захопленні Покровська і Мирнограда, які розглядаються як ключові цілі поточної фази наступу.

/ understandingwar.org

Бої за Покровськ: що кажуть аналітики

Російські окупаційні війська продовжують переслідувати мету захопити Покровськ на Донеччині та посилили штурмові дії на цьому напрямку.

За даними аналітиків ISW, незважаючи на заяви російських пропагандистських ресурсів про нібито просування в центр Покровська і Котлине, геолокаційні докази свідчать про протилежне - українські сили утримують оборону і навіть зуміли просунутися.

Ситуація навколо Покровська - новини за темою

Раніше Олександр Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська, розповів головком ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в районі Покровська українські військові перейшли до активних дій. За інформацією військової розвідки України, в районі Покровська робляться кроки з метою відновлення ключових логістичних маршрутів.

Як повідомляв Главред, раніше стало відомо про те, що українська піхота залишилася позаду окупантів, які просочилися в Покровськ. Вона припустила, що командири однієї з бригад не попередили "сусідів", а потім "уже стало пізно".

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред