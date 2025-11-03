Чи є загроза блекауту: у Раді назвали цілі нових масованих ударів РФ

Росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, попередив Федір Веніславський.

РФ обрала цілі для ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Головне:

Росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в енергетиці

В Україні й далі можуть бути перебої в електропостачанні

Країна-агресор РФ зробила ставку на удари по енергетичній інфраструктурі України в найближчі місяці.

Як підкреслив у коментарі РБК-Україна член комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію нас не тільки на фронті, а й у тилу.

"Путін (диктатор РФ Володимир Путін, - ред.) узяв цілеспрямовану лінію атак на нашу енергосистему і нафтогазову інфраструктуру - думаю, він це буде продовжувати", - каже він.

За словами парламентарія, для України важливо відповідати на удари агресора, щоб громадяни Росії відчували те саме, що прості українці.

"Я думаю, що наші енергетики впораються, але те, що будуть і далі перебої в електропостачанні - ми, звичайно, виключати не можемо", - додав він.

Нова тактика масованих ударів РФ

Видання зазначає, що мета ворога - розірвати маршрути передачі електроенергії до споживачів зі східних регіонів України.

"Ризик цієї зими полягає в тому, що Москва, по-перше, продовжить атаки на ті маневрені ТЕЦ і ТЕС, які вдасться відновити. По-друге, противник може почати масовані удари по імпортно-експортних вузлах ENTSO-E, щоб ускладнити імпорт резервних потужностей", - не виключають автори статті.

Вони також попереджають, що РФ може націлитися на розподільні пристрої, лінії виводу та магістральні ЛЕП від АЕС, щоб станція не могла видавати електроенергію в мережу. І таким чином спричинити повний "розсинхрон" енергосистеми.

Росіяни за останній час змінили тактику ударів і по суті, російські обстріли стали менш передбачуваними, резюмували автори.

Прогноз нових ударів РФ: думка експерта

Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков заявив, що Росія прагне спричинити повний енергетичний колапс у країні та порушити стабільність роботи всієї енергосистеми. Він зазначив, що мета ворога - вивести з ладу не тільки теплові та гідроелектростанції, а й атомні станції. За словами Плачкова, у разі реалізації такого сценарію виникнуть серйозні труднощі з передачею електроенергії між регіонами.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.

Як повідомляв Главред, раніше Київщину атакував рій шахедів. У різних районах України лунали вибухи, є перебої зі світлом.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Більше новин:

