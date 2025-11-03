Ірина Білик жорстко обійшлася з Дімою Коляденком - що сталося

Стосунки між Білик і Коляденком ніколи не були простими.

Ірина Білик особисте життя - співачка висловилася про спілкування з Дімою Коляденком / колаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Стисло:

Ірина Білик розповіла про зв'язок із Дмитром Коляденком

Артисти будують спілкування з початку двотисячних

Ірину Білик і Дмитра Коляденка об'єднує понад два десятиліття непростих стосунків. З 2003 по 2006-ий співачка і хореограф були у фактичному шлюбі з бурхливими сварками і примиреннями, які розбирали на деталі у світських хроніках. Пізніше шоумен неодноразово кликав Ірину заміж, але безрезультатно.

Утім, після розставання Білик і Коляденко підтримували переважно дружні стосунки, які іноді переривалися через конфлікти. Зараз між артистами знову не все гладко.

Про це Ірина Білик повідомила у своєму блозі в Instagram. На запитання від прихильників, чи підтримує вона зв'язок із Дімою Коляденком зараз, зірка відповіла заперечно, і додала цитату з пісні: "Кохаю і ненавиджу". Причину "грому в раю" співачка розкривати не стала.

Ірина Білик особисте життя - співачка висловилася про спілкування з Дімою Коляденком / фото: instagram.com/bilyk_iryna

Про персону: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

