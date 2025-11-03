"Купуйте все, що є": Вучич не проти продати ЄС боєприпаси для України

Європі може закуповувати боєприпаси у сербської оборонної промисловості, підкреслив Александар Вучич.

Александр Вучич повідомив про продаж боєприпасів країнам ЄС

Президент Сербії Александр Вучич не відкинув продаж країнам Євросоюзу боєприпасів, які потім можуть бути передані Україні.

В інтерв'ю німецькому виданню Cicero він запропонував Європі закуповувати боєприпаси у сербської оборонної промисловості.

"І хоча я не хочу здаватися тим, хто постачає боєприпаси воюючій стороні, Європі потрібні боєприпаси. Я запропонував нашим друзям у Європі укласти угоду і закупити в нас усе, що в нас є. Це було б феноменальним внеском у європейську безпеку", - підкреслив він.

За словами президента Сербії, військові склади в його країні "повні боєприпасів", особливо багато мінометних снарядів.

При цьому відповідаючи на запитання про можливість подальшої передачі придбаних у Сербії боєприпасів Україні, Вучич сказав, що "покупці зможуть робити з ними все, що захочуть".

"Нам просто потрібні довгострокові контракти, щоб планувати. Я завжди говорив, що Сербія - нейтральна країна. Але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями", - додав він.

Україна може отримати потужні боєприпаси: дані ЗМІ

Пентагон запропонував передати Україні боєприпаси з білим фосфором, проте Білий дім кілька разів відкинув цю ініціативу. За інформацією американських посадовців, обізнаних із планом, військові пропонували постачати такі артилерійські снаряди для створення освітлювальних і димових завіс, а не для застосування проти особового складу противника, пише NBC News.

Раніше повідомлялося про те, що Сербія погодилася постачати зброю в Україну. Один із документів Пентагону, який потрапив у Мережу, говорить про те, що Сербія зобов'язалася надати летальну допомогу Україні або вже надала її.

Нагадаємо, Вучич раніше заявляв, що у війні Росії проти України винні обидві країни, а лідери Володимир Путін і Володимир Зеленський повинні "стати зрадниками, програти вибори, але врятувати країну".

Як повідомляв Главред, раніше Вучич заявив, що у Белграда поки немає можливості підтримати санкції проти Росії. Сербія буде проводити свою власну політику, в тому числі щодо України.

Про персону: Александр Вучич Александр Вучич (серб. Александр Вучић, Aleksandar Vučić; нар. 5 березня 1970, Белград, Югославія) — сербський політик, державний діяч, Президент Сербії з 31 травня 2017. До цього був двічі прем'єр-міністром Сербії (2014—2016, 2016—2017), першим віцепрем'єром (2012—2014), міністром оборони (2012—2013) та міністром інформації (1998—2000). Колишній голова Сербської прогресивної партії (до травня 2023). Політичний курс Вучича спрямований на євроінтеграцію країни та залишення дружніх відносин із Росією та Китаєм. Українські медіа називають Вучича проросійським, пише Вікіпедія.

