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Глава ЦРУ дзвонив Наришкіну, щоб заспокоїти Кремль після заколоту Пригожина - WSJ

Анна Ярославська
1 липня 2023, 07:35 оновлено 1 липня, 07:47
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Телефонна розмова Бернса з Наришкіним стала першим контактом на найвищому рівні між країнами після спроби заколоту в РФ.
Вільям Бернс, Сергій Наришкін
Вільям Бернс подзвонив Наришкіну після заколоту Пригожина / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Директор ЦРУ Вільям Бернс дзвонив начальнику ГРУ РФ Сергію Наришкіну, щоб запевнити Кремль, що Сполучені Штати не грають жодної ролі в заколоті ПВК "Вагнера". Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб, які знайомі з цим питанням.

Як зазначає видання, телефонна розмова Бернса з Наришкіним відбулася цього тижня і стала першим контактом на найвищому рівні між країнами після спроби заколоту в РФ.

"США не брали участі. Це внутрішня російська справа", - сказав начальник Центрального розвідувального управління Наришкіну.

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"Невдале повстання, яке закінчилося на наступний день після початку угодою, укладеною за посередництва білоруського лідера, стало найсерйознішою загрозою для президента Росії Володимира Путіна за його 23-річне правління", - зазначають журналісти.

При цьому дзвінок Бернса Наришкіну є частиною більш широкої стратегії Білого дому, спрямованої на те, щоб дати зрозуміти Путіну і його найближчому оточенню, що США не грають жодної ролі в заколоті Пригожина і не прагнуть до нагнітання напруженості в Росії.

У приватному порядку офіційні особи США заявляють, що не хочуть давати Кремлю приводу покласти провину за заколот і його наслідки на зовнішніх ворогів Росії.

Військовий заколот Пригожина і чистки в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців.

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

За даними Telegram-каналу Генерал СВР, Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ.

26 червня Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби влаштувати бунт в РФ. За його словами, похід на Москву був організований, нібито щоб не допустити закриття ПВК, а диктатора Путіна він скидати не збирався.

27 червня стало відомо, що до Білорусі прилетів літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Тим часом глава Кремля Володимир Путін почав чистку в силових структурах і намагається відновити свій авторитет, який був підірваний в результаті першої за десятиліття спроби перевороту.

Командувач повітряно-космічними силами окупантів агресора Росії Сергій Суровікін затриманий. Поки незрозуміло, чи підозрюють Суровікіна в підтримці військового заколоту ПВК Вагнера і Євгена Пригожина.

Інші новини:

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