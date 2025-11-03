Україна може "влупити" по Уренгою і "Силі Сибіру": прогноз ударів углиб РФ

Україна має показати силу, зокрема, мають бути удари по газопроводах РФ, вважає Тарас Загородній.

Тарас Загородній прокоментував ймовірні цілі в РФ для ударів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Важливе із заяв Загороднього:

Україна повинна показати силу і вдарити по газопроводу "Сила Сибіру"

Необхідно, щоб Україна завдала ударів по Уренгою

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив про те, що в України мало важелів тиску на Китай з метою примусу РФ до завершення війни.

"Україна повинна показати силу, зокрема, має вже щось прилетіти в газопровід "Сила Сибіру". Це буде найкращою демонстрацією Китаю сили України. Китай не зацікавлений у завершенні війни, його все влаштовує і так", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

При цьому експерт вважає, що відносин України і Китаю на цьому етапі, по суті, немає.

Водночас він упевнений у тому, що Україна має продемонструвати свою силу, завдаючи ударів по чутливих енергетичних об'єктах РФ.

"Україні потрібно влупити по Уренгою, "Силі Сибіру" тощо, щоб китайці самі прийшли просити, щоб ми цього не робили. Ось тоді Україна зможе запитати, що їй за це буде. Потрібно показати силу, і тоді процес піде в потрібному нам напрямку - тільки так цей світ працює", - додав Загородній.

Удари вглиб РФ: що кажуть експерти

Українські атаки дронів на російські нафтопереробні заводи спричинили перебої з постачанням пального і спровокували зростання цін на бензин усередині країни. Про це повідомляють у доповіді Інституту вивчення війни. На думку аналітиків, дефіцит палива, що утворився, призведе до зростання витрат як для підприємств, так і для населення, що, в кінцевому підсумку, може прискорити інфляційні процеси в Росії.

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакували дрони, спалахнули пожежі в районі НПЗ. Ударними БПЛА було уражено електричну підстанцію 330 кВ "Кропоткін".

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

