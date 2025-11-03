'Ми не можемо придушити такі Шахеди': 'Флеш' зробив неочікувану заяву

Російські окупанти модернізували "Шахеди" та зробили їх більш захищеними від українських РЕБів.

https://glavred.net/war/my-ne-mozhem-podavit-takie-shahedy-flesh-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-10711820.html Посилання скопійоване

РФ модернізувала Шахеди / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Що відомо:

РФ модернізувала ударні дрони типу "Шахед"

З російськими "Шахедами" не справляються українські РЕБ

Російські окупанти модернізували свої ударні безпілотники типу "Шахед". Тепер існуючі українські РЕБи не можуть придушити дрони по всій країні. Про це заявив фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Росіяни запускають дрони без антен CRPA. Точніше вони перемістили ці антени з крила всередину "Шахеда" і по центру.

відео дня

"Такі антени ми не можемо придушити нашим існуючім РЕБ скрізь по всій країні. Поки що тільки закриваємо важливі для країни об’єкти", - наголосив експерт.

Він наголосив на тому, що такі зміни свідчать про те, що росіяни змінили корпус "Шахедів" під конкретні китайські антени.

"Значить, противник впевнений у довгостроковій і стабільній роботі з Китаєм", - підсумував "Флеш".

Боротьба з "Шахедами" - думка експерта

Раніше Сергій Бескрестнов в інтерв'ю Главреду повідомляв про те, що Україні ніколи не буде достатньо авіації та інших будь-яких засобів для боротьби проти російських "Щахедів", адже жоден з цих засобів не дає стовідсоткової гарантії знищення повітряних цілей.

"Коли розробляються загальнонаціональні ініціативи щодо нарощування таких засобів захисту, це підвищує рівень безпеки в різних напрямах. Ці заходи ефективні тоді, коли вони працюють у комплексі з іншими підрозділами — мобільними групами, дронами-перехоплювачами тощо. У сукупності це дає змогу максимально підвищити безпеку тилових населених пунктів", - зазначив він.

Водночас через велику територію та лінію фронту захищатися від ворожих атак з повітря надзвичайно важко.

Основні характеристики "Шахедів" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.

Як повідомляв Главред, раніше Київщину атакував рій шахедів. У різних районах України лунали вибухи, є перебої зі світлом.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Більше новин:

Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред